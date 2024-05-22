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В ЕС задумались об отмене безвизового режима с Грузией, пишут СМИ
В ЕС задумались об отмене безвизового режима с Грузией, пишут СМИ - 22.05.2024, ПРАЙМ
В ЕС задумались об отмене безвизового режима с Грузией, пишут СМИ
Швеция, Нидерланды, Чехия и Эстония призывают другие страны-члены ЕС рассмотреть возможность ввода санкций против Грузии после принятия в стране закона об... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T09:07+0300
2024-05-22T09:07+0300
2024-05-22T09:07+0300
политика
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Швеция, Нидерланды, Чехия и Эстония призывают другие страны-члены ЕС рассмотреть возможность ввода санкций против Грузии после принятия в стране закона об иностранных агентах. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на два своих источника.По данным издания, предложенные меры меры предусматривают приостановку действующего с 2017 года безвизового режима для граждан Грузии, а также точечные санкции и заморозку средств из европейских фондов. Источники рассказали изданию, что рассматриваются "различные меры давления" на правительство Грузии, а вопрос ввода санкций предлагается обсудить на следющей неделе в ходе а встречи министров иностранных дел стан ЕС.Вместе с тем, ряд стран-членов ЕС опасаются, что отмена безвиза с Грузией может "привести к неприятным последствиям", сообщает FT. По мнению одного из евродипломатов, следует действовать "осторожно, чтобы не нацелиться не на тех людей".В Грузии десятки тысяч человек с середины апреля выходят на протесты против принятого властями страны закона об иноагентах. Оппозиция, как и руководство ЕС, считают, что данный нормативный акт является препятствием вступлению страны в объединение.
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грузия, ес, безвизовый режим
Политика, ГРУЗИЯ, ЕС, безвизовый режим
В ЕС задумались об отмене безвизового режима с Грузией, пишут СМИ
FT: страны ЕС предложили ввести санкции против Грузии из-за закона об иноагентах
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ.
Швеция, Нидерланды, Чехия и Эстония призывают другие страны-члены ЕС рассмотреть возможность ввода санкций против Грузии после принятия в стране закона об иностранных агентах. Об этом сообщило
издание Financial Times со ссылкой на два своих источника.
По данным издания, предложенные меры меры предусматривают приостановку действующего с 2017 года безвизового режима для граждан Грузии, а также точечные санкции и заморозку средств из европейских фондов.
Источники рассказали изданию, что рассматриваются "различные меры давления" на правительство Грузии, а вопрос ввода санкций предлагается обсудить на следющей неделе в ходе а встречи министров иностранных дел стан ЕС.
Вместе с тем, ряд стран-членов ЕС опасаются, что отмена безвиза с Грузией может "привести к неприятным последствиям", сообщает FT. По мнению одного из евродипломатов, следует действовать "осторожно, чтобы не нацелиться не на тех людей".
В Грузии десятки тысяч человек с середины апреля выходят на протесты против принятого властями страны закона об иноагентах. Оппозиция, как и руководство ЕС, считают, что данный нормативный акт является препятствием вступлению страны в объединение.
Французы о протестах в Грузии: Украина послужила нам уроком