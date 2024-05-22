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Мишустин отметил важность поддержки малого и среднего бизнеса
Мишустин отметил важность поддержки малого и среднего бизнеса - 22.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин отметил важность поддержки малого и среднего бизнеса
Поддержка малых и средних предприятий (МСП) особенно важна в условиях беспрецедентных санкций; повышая свою эффективность, они могли бы занять ниши ушедших... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T10:54+0300
2024-05-22T10:54+0300
2024-05-22T10:55+0300
михаил мишустин
бизнес
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Поддержка малых и средних предприятий (МСП) особенно важна в условиях беспрецедентных санкций; повышая свою эффективность, они могли бы занять ниши ушедших иностранных компаний, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой Корпорации МСП Александром Исаевичем."Необходимо и дальше разрабатывать удобные финансовые инструменты, осуществлять финансовую поддержку малых и средних предприятий. Без сомнения, важно, чтобы небольшие предприятия набирали обороты, повышали свою эффективность. И многие могли бы быстрее приспособиться к ситуации при нынешнем беспрецедентном санкционном давлении, и по возможности сумели бы занять ниши, которые освобождаются при выбытии иностранных компаний", - сказал Мишустин.При этом Мишустин отметил, что слишком большая опека малому и среднему бизнесу не нужна. "В основном его интересуют льготные программы кредитования, доступные средства и кредиты, особенно в условиях непростой экономической ситуации", - добавил он.По словам Исаевича, механизмы предоставления кредитной гарантийной поддержки государства существенно упрощены и приведены к единым правилам."Благодаря этому объемы господдержки ежегодно растут. Так, на примере прошлого года он вырос на 27% и составил 1,6 триллиона рублей. При этом важно, что растет не только объем, но и количество кредитов, которые получают предприниматели. Оно выросло за прошлый год на 20%, и их получили 162 тысячи компаний", - рассказал глава Корпорации МСП.
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михаил мишустин, бизнес, санкции против рф, мсп
Михаил Мишустин, Бизнес, санкции против РФ, МСП
Мишустин отметил важность поддержки малого и среднего бизнеса
Мишустин: поддержка МСП важна в условиях беспрецедентных санкций
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Поддержка малых и средних предприятий (МСП) особенно важна в условиях беспрецедентных санкций; повышая свою эффективность, они могли бы занять ниши ушедших иностранных компаний, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой Корпорации МСП Александром Исаевичем.
"Необходимо и дальше разрабатывать удобные финансовые инструменты, осуществлять финансовую поддержку малых и средних предприятий. Без сомнения, важно, чтобы небольшие предприятия набирали обороты, повышали свою эффективность. И многие могли бы быстрее приспособиться к ситуации при нынешнем беспрецедентном санкционном давлении, и по возможности сумели бы занять ниши, которые освобождаются при выбытии иностранных компаний", - сказал Мишустин.
При этом Мишустин отметил, что слишком большая опека малому и среднему бизнесу не нужна. "В основном его интересуют льготные программы кредитования, доступные средства и кредиты, особенно в условиях непростой экономической ситуации", - добавил он.
По словам Исаевича, механизмы предоставления кредитной гарантийной поддержки государства существенно упрощены и приведены к единым правилам.
"Благодаря этому объемы господдержки ежегодно растут. Так, на примере прошлого года он вырос на 27% и составил 1,6 триллиона рублей. При этом важно, что растет не только объем, но и количество кредитов, которые получают предприниматели. Оно выросло за прошлый год на 20%, и их получили 162 тысячи компаний", - рассказал глава Корпорации МСП.
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