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БРИКС предрекли статус мощнейшего игрока на мировой сцене

БРИКС предрекли статус мощнейшего игрока на мировой сцене - 22.05.2024, ПРАЙМ

БРИКС предрекли статус мощнейшего игрока на мировой сцене

БРИКС в ближайшие время может стать мощнейшим игроком на мировой сцене, заявил руководитель департамента математики экономического факультета НИУ ВШЭ Фуад... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T13:35+0300

2024-05-22T13:35+0300

2024-05-22T13:35+0300

брикс

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. БРИКС в ближайшие время может стать мощнейшим игроком на мировой сцене, заявил руководитель департамента математики экономического факультета НИУ ВШЭ Фуад Алескеров."В лице БРИКС сегодня рождается совершенно новая международная организация, которая в силу своего возраста ещё полностью не сложилась. Ведь мы только, по сути, начинаем притираться друг к другу по самому широкому кругу вопросов науки, образования, экономики", - сказал он в кулуарах Академического форума БРИКС 2024.По его словам, в БРИКС приходят новые страны, в этом году она пополнилась на пять новых членов, а ещё около 30 государств мира изъявляют желание вступить в БРИКС.С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия."БРИКС должна стать самодостаточной, быть лидером развития науки, технологий и так далее, к этому надо идти",- подчеркнул собеседник агентства."Если притирка в ближайшие пять-восемь лет пройдёт успешно, то мы увидим нового мощнейшего игрока на мировой сцене даже не с точки зрения конкуренции, а с точки зрения цивилизационного развития", - заметил Алескеров. Впрочем, добавил он, этот процесс может пойти и быстрее.

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