Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
БРИКС предрекли статус мощнейшего игрока на мировой сцене - 22.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240522/briks-848406266.html
БРИКС предрекли статус мощнейшего игрока на мировой сцене
БРИКС предрекли статус мощнейшего игрока на мировой сцене - 22.05.2024, ПРАЙМ
БРИКС предрекли статус мощнейшего игрока на мировой сцене
БРИКС в ближайшие время может стать мощнейшим игроком на мировой сцене, заявил руководитель департамента математики экономического факультета НИУ ВШЭ Фуад... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T13:35+0300
2024-05-22T13:35+0300
брикс
мир
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/37/842323754_0:173:3031:1877_1920x0_80_0_0_f084bf2b08b1f056301fb92e0c1171b7.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. БРИКС в ближайшие время может стать мощнейшим игроком на мировой сцене, заявил руководитель департамента математики экономического факультета НИУ ВШЭ Фуад Алескеров."В лице БРИКС сегодня рождается совершенно новая международная организация, которая в силу своего возраста ещё полностью не сложилась. Ведь мы только, по сути, начинаем притираться друг к другу по самому широкому кругу вопросов науки, образования, экономики", - сказал он в кулуарах Академического форума БРИКС 2024.По его словам, в БРИКС приходят новые страны, в этом году она пополнилась на пять новых членов, а ещё около 30 государств мира изъявляют желание вступить в БРИКС.С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия."БРИКС должна стать самодостаточной, быть лидером развития науки, технологий и так далее, к этому надо идти",- подчеркнул собеседник агентства."Если притирка в ближайшие пять-восемь лет пройдёт успешно, то мы увидим нового мощнейшего игрока на мировой сцене даже не с точки зрения конкуренции, а с точки зрения цивилизационного развития", - заметил Алескеров. Впрочем, добавил он, этот процесс может пойти и быстрее.
https://1prime.ru/20240503/briks-847878930.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/37/842323754_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_869179710e6ebaa3b6e34edb81cfb26c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
брикс, мир
БРИКС, МИР
13:35 22.05.2024
 
БРИКС предрекли статус мощнейшего игрока на мировой сцене

Алескеров: БРИКС в ближайшее время может стать мощнейшим игроком на мировой сцене

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. БРИКС в ближайшие время может стать мощнейшим игроком на мировой сцене, заявил руководитель департамента математики экономического факультета НИУ ВШЭ Фуад Алескеров.
"В лице БРИКС сегодня рождается совершенно новая международная организация, которая в силу своего возраста ещё полностью не сложилась. Ведь мы только, по сути, начинаем притираться друг к другу по самому широкому кругу вопросов науки, образования, экономики", - сказал он в кулуарах Академического форума БРИКС 2024.
По его словам, в БРИКС приходят новые страны, в этом году она пополнилась на пять новых членов, а ещё около 30 государств мира изъявляют желание вступить в БРИКС.
С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Логотип саммита БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
БРИКС может найти альтернативу доллару, заявили в МВФ
3 мая, 06:48
"БРИКС должна стать самодостаточной, быть лидером развития науки, технологий и так далее, к этому надо идти",- подчеркнул собеседник агентства.
"Если притирка в ближайшие пять-восемь лет пройдёт успешно, то мы увидим нового мощнейшего игрока на мировой сцене даже не с точки зрения конкуренции, а с точки зрения цивилизационного развития", - заметил Алескеров. Впрочем, добавил он, этот процесс может пойти и быстрее.
 
БРИКСМИР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала