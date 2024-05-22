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В Бразилии назвали расширение БРИКС путем к новому экономическому порядку

В Бразилии назвали расширение БРИКС путем к новому экономическому порядку - 22.05.2024, ПРАЙМ

В Бразилии назвали расширение БРИКС путем к новому экономическому порядку

Расширение БРИКС ведёт к установлению нового, более справедливого экономического порядка в мире, заявил РИА Новости научный сотрудник бразильского Института... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T16:10+0300

2024-05-22T16:10+0300

2024-05-22T16:10+0300

экономика

брикс

мир

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Расширение БРИКС ведёт к установлению нового, более справедливого экономического порядка в мире, заявил РИА Новости научный сотрудник бразильского Института прикладных экономических исследований Уолтер А. Десидера Нето."БРИКС расширяется... И эта тенденция позитивна для всего мира, поскольку организация основана на принципах равенства и справедливости", - сказал он на полях Академического форума БРИКС 2024.БРИКС, по его словам, не имеет ни аналогов, ни равных себе международных образований."Это не элитарный клуб, как, например, G7 и G20, а институт совершенно новых демократических экономических отношений между странами", - подчеркнул собеседник агентства.Деятельность БРИКС, заметил эксперт, способствует развитию не только государств - ее членов, но и в целом регионов, где они находятся, а это Азия, Африка и Латинская Америка."БРИКС не только закладывает основы новых видов торгово-экономического сотрудничества между странами. Ее деятельность, таким образом, ведёт к установлению более справедливого экономического порядка", - заключил он.

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