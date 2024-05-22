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Дачников предложили штрафовать, если они не "освоят" участки за три года
Дачников предложили штрафовать, если они не "освоят" участки за три года - 22.05.2024, ПРАЙМ
Дачников предложили штрафовать, если они не "освоят" участки за три года
Собственников земельных участков, в том числе садоводов и огородников, могут обязать начать их использование в течение трех лет по аналогии с участками... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T11:56+0300
2024-05-22T11:56+0300
2024-05-22T11:56+0300
дача
снт
садоводство
огородничество
штраф
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Собственников земельных участков, в том числе садоводов и огородников, могут обязать начать их использование в течение трех лет по аналогии с участками сельхозназначения. Такой законопроект разработал Росреестр, пишет газета "Ведомости".Два неназванных собеседника издания подчеркнули, что документ направлен на повышение эффективности использования земель. Представитель пресс-службы Росреестра подтвердил, что такой законопроект действительно разработан. Изменения предлагается внести в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. В конце апреля президент России подписал закон об обращении с побочными продуктами животноводства. Теперь за несоблюдение требований к хранению, обработке и реализации навоза и помета грозит штраф до 600 тысяч. И речь не только про крупные агрофирмы.Кроме того, собственника могут оштрафовать за нецелевое использование земельного участка. То есть, если земля была предоставлена для огородничества, а человек построил капитальный жилой дом либо гараж, в котором занимается предпринимательской деятельностью, поясняет юрист. За такие нарушения также грозит штраф в размере 0,5 – 1 процента от кадастровой стоимости, но не менее 10 тысяч рублей.
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дача, снт, садоводство, огородничество, штраф
дача, СНТ, садоводство, огородничество, штраф
Дачников предложили штрафовать, если они не "освоят" участки за три года
Ведомости: дачников предложили штрафовать, если они не освоят участки за 3 года
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ.
Собственников земельных участков, в том числе садоводов и огородников, могут обязать начать их использование в течение трех лет по аналогии с участками сельхозназначения. Такой законопроект разработал Росреестр, пишет газета "Ведомости"
.
Два неназванных собеседника издания подчеркнули, что документ направлен на повышение эффективности использования земель. Представитель пресс-службы Росреестра подтвердил, что такой законопроект действительно разработан. Изменения предлагается внести в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.
В конце апреля президент России подписал закон об обращении с побочными продуктами животноводства. Теперь за несоблюдение требований к хранению, обработке и реализации навоза и помета грозит штраф до 600 тысяч. И речь не только про крупные агрофирмы.
Кроме того, собственника могут оштрафовать за нецелевое использование земельного участка. То есть, если земля была предоставлена для огородничества, а человек построил капитальный жилой дом либо гараж, в котором занимается предпринимательской деятельностью, поясняет юрист. За такие нарушения также грозит штраф в размере 0,5 – 1 процента от кадастровой стоимости, но не менее 10 тысяч рублей.
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