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Акционерам ЭН+ групп рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2023 год

Акционерам ЭН+ групп рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2023 год - 22.05.2024, ПРАЙМ

Акционерам ЭН+ групп рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2023 год

Совет директоров ЭН+ групп рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год, сообщает компания. | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T20:10+0300

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экономика

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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Совет директоров ЭН+ групп рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год, сообщает компания.Также совет директоров ЭН+груп досрочно прекратил полномочия гендиректора Хардикова и назначил вместо него Колмогорова сроком до конца 2024 года.

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