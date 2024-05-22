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Акционерам ЭН+ групп рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2023 год - 22.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240522/dividendy-848421678.html
Акционерам ЭН+ групп рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2023 год
Акционерам ЭН+ групп рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2023 год - 22.05.2024, ПРАЙМ
Акционерам ЭН+ групп рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2023 год
Совет директоров ЭН+ групп рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год, сообщает компания. | 22.05.2024, ПРАЙМ
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экономика
эн+ груп
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Совет директоров ЭН+ групп рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год, сообщает компания.Также совет директоров ЭН+груп досрочно прекратил полномочия гендиректора Хардикова и назначил вместо него Колмогорова сроком до конца 2024 года.
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эн+ груп
Экономика, Эн+ Груп
20:10 22.05.2024
 
Акционерам ЭН+ групп рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2023 год

Совет директоров ЭН+ групп рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

© Tadviser"Эн+ Груп"
Эн+ Груп
© Tadviser
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Совет директоров ЭН+ групп рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год, сообщает компания.
Также совет директоров ЭН+груп досрочно прекратил полномочия гендиректора Хардикова и назначил вместо него Колмогорова сроком до конца 2024 года.
 
ЭкономикаЭн+ Груп
 
 
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