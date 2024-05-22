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Акционерам ЭН+ групп рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2023 год
Акционерам ЭН+ групп рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2023 год - 22.05.2024, ПРАЙМ
Акционерам ЭН+ групп рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2023 год
Совет директоров ЭН+ групп рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год, сообщает компания. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T20:10+0300
2024-05-22T20:10+0300
2024-05-22T20:10+0300
экономика
эн+ груп
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Совет директоров ЭН+ групп рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год, сообщает компания.Также совет директоров ЭН+груп досрочно прекратил полномочия гендиректора Хардикова и назначил вместо него Колмогорова сроком до конца 2024 года.
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эн+ груп
Акционерам ЭН+ групп рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2023 год
Совет директоров ЭН+ групп рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год