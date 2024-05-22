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ЕС признал: Россия не получит доходы от активов даже после снятия санкций

ЕС признал: Россия не получит доходы от активов даже после снятия санкций - 22.05.2024, ПРАЙМ

ЕС признал: Россия не получит доходы от активов даже после снятия санкций

Европейский союз не переведет России доходы от замороженных активов даже после снятия санкций. Эта деталь прописана в решении об применении доходов в... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T13:29+0300

2024-05-22T13:29+0300

2024-05-22T13:29+0300

политика

замороженные российские активы

ес

кремль

санкции против рф

euroclear

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Европейский союз не переведет России доходы от замороженных активов даже после снятия санкций. Эта деталь прописана в решении об применении доходов в официальном журнале ЕС. "Неожиданные и чрезвычайные доходы не должны предоставляться Центральному банку России в соответствии с действующими правилами даже после отмены запрета на операции",— указано в документе. Под неожиданными и чрезвычайными доходами Совет ЕС подразумевает доход, накапливающийся благодаря ограничительным мерам, уточняет "Коммерсант". В Кремле такие действия назвали экспроприацией. "Хотя мы видим, что они осторожничают, они видят потенциальную опасность таких решений", - подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.О высоких юридических рисках и возможном нарушении международного законодательства предупреждала и глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, призывая очень внимательно рассматривать варианты использовать российских средств.После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022-го Евросоюз и страны "Большой семерки" заморозили около 280 миллиардов евро активов Центробанка России в виде денежных средств и ценных бумаг. Большая часть из них находится в бельгийском Euroclear.

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замороженные российские активы, ес, кремль, санкции против рф, euroclear