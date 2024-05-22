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ЕС признал: Россия не получит доходы от активов даже после снятия санкций - 22.05.2024, ПРАЙМ
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ЕС признал: Россия не получит доходы от активов даже после снятия санкций
ЕС признал: Россия не получит доходы от активов даже после снятия санкций - 22.05.2024, ПРАЙМ
ЕС признал: Россия не получит доходы от активов даже после снятия санкций
Европейский союз не переведет России доходы от замороженных активов даже после снятия санкций. Эта деталь прописана в решении об применении доходов в... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T13:29+0300
2024-05-22T13:29+0300
политика
замороженные российские активы
ес
кремль
санкции против рф
euroclear
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Европейский союз не переведет России доходы от замороженных активов даже после снятия санкций. Эта деталь прописана в решении об применении доходов в официальном журнале ЕС. "Неожиданные и чрезвычайные доходы не должны предоставляться Центральному банку России в соответствии с действующими правилами даже после отмены запрета на операции",— указано в документе. Под неожиданными и чрезвычайными доходами Совет ЕС подразумевает доход, накапливающийся благодаря ограничительным мерам, уточняет "Коммерсант". В Кремле такие действия назвали экспроприацией. "Хотя мы видим, что они осторожничают, они видят потенциальную опасность таких решений", - подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.О высоких юридических рисках и возможном нарушении международного законодательства предупреждала и глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, призывая очень внимательно рассматривать варианты использовать российских средств.После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022-го Евросоюз и страны "Большой семерки" заморозили около 280 миллиардов евро активов Центробанка России в виде денежных средств и ценных бумаг. Большая часть из них находится в бельгийском Euroclear.
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замороженные российские активы, ес, кремль, санкции против рф, euroclear
Политика, замороженные российские активы, ЕС, Кремль, санкции против РФ, Euroclear
13:29 22.05.2024
 
ЕС признал: Россия не получит доходы от активов даже после снятия санкций

ЕС не переведет России доходы от замороженных активов даже после снятия санкций

© Unsplash/Markus SpiskeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
© Unsplash/Markus Spiske
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Европейский союз не переведет России доходы от замороженных активов даже после снятия санкций. Эта деталь прописана в решении об применении доходов в официальном журнале ЕС.
"Неожиданные и чрезвычайные доходы не должны предоставляться Центральному банку России в соответствии с действующими правилами даже после отмены запрета на операции",— указано в документе. Под неожиданными и чрезвычайными доходами Совет ЕС подразумевает доход, накапливающийся благодаря ограничительным мерам, уточняет "Коммерсант".
В Кремле такие действия назвали экспроприацией. "Хотя мы видим, что они осторожничают, они видят потенциальную опасность таких решений", - подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
О высоких юридических рисках и возможном нарушении международного законодательства предупреждала и глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, призывая очень внимательно рассматривать варианты использовать российских средств.
После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022-го Евросоюз и страны "Большой семерки" заморозили около 280 миллиардов евро активов Центробанка России в виде денежных средств и ценных бумаг. Большая часть из них находится в бельгийском Euroclear.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
В Кремле обещали ответить Евросоюзу на "экспроприацию" российских активов
12:55
 
Политиказамороженные российские активыЕСКремльсанкции против РФEuroclear
 
 
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