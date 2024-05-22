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РСХБ отметил рост спроса в России на солнечные энергоустановки для дачи
РСХБ отметил рост спроса в России на солнечные энергоустановки для дачи - 22.05.2024, ПРАЙМ
РСХБ отметил рост спроса в России на солнечные энергоустановки для дачи
Дачники в России в этом году стали больше интересоваться солнечными энергоустановками - спрос на них для загородных участков в январе-апреле вырос на 17% по... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T05:49+0300
2024-05-22T05:49+0300
2024-05-22T05:50+0300
экономика
дача
солнечная энергия
рсхб
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Дачники в России в этом году стали больше интересоваться солнечными энергоустановками - спрос на них для загородных участков в январе-апреле вырос на 17% по сравнению с полным 2023 годом, рассказали РИА новости эксперты платформы "Все свое" при Россельхозбанке. "Почти 20 лет самым быстрорастущим сегментом производства энергии в мировом масштабе остаётся солнечная. В 2015-2023 годах ее доля выросла в 5 раз – до 5,5% – и может стать главным источником энергии в перспективе к 2100 году. Совершенствующиеся технологии, достаточная продолжительность солнечного дня и смекалка позволяют в России пользоваться энергией светила не только в индустриальном масштабе, но и на даче. ... За год спрос на оборудование для обеспечения дачи солнечной энергией вырос на 17%", - подсчитали аналитики. Зампредседателя правления Россельхозбанка Елена Батурова подчеркнула, что данная разница в спросе получена при сравнении значения за январь-апрель 2024 года с показателем полного 2023 года. "Несколько месяцев превзошли целый год. Это говорит об ускоренном росте интереса россиян к экологически безопасным источникам энергии. Параллельно мы исследовали запросы в поисковой системе Yandex по восьми наиболее востребованным категориям товаров из нашего раздела солнечной энергетики. Общее число запросов выросло на 10%, подтверждая востребованность оборудования", - добавила она. Так, к числу самых популярных товарных категорий в разделе солнечной энергетики на платформе относятся аккумуляторные батареи, контроллеры заряда, сплит-системы, электростанции, водонагреватели, инверторы, коллекторы и теплоносители. Эксперты в связи с этим полагают, что в основном солнечная энергия помогает россиянам накапливать энергию, заряжать технику, нагревать воду и отапливать дом. "Россия делится на три "пояса" по интенсивности солнечного облучения. Более 2000 час/год приходится на южную границу нашей страны: от Новороссийска до Владивостока с небольшим включением восточносибирских регионов (Якутск, Охотск, Магадан). От 1700 до 2000 час/год солнечного света зафиксировано в большей части Восточной Сибири (Красноярск, Братск, Алдан), на Южном Урале, в нижнем и среднем Поволжье. Наконец, менее 1700 час/год выпадает на северную границу России, на значительную часть европейских и западносибирских регионов", - резюмировали в Россельхозбанке.
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дача, солнечная энергия, рсхб
Экономика, дача, солнечная энергия, РСХБ
РСХБ отметил рост спроса в России на солнечные энергоустановки для дачи
РСХБ: спрос на солнечные энергоустановки для дачи вырос в январе-апреле на 17%
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Дачники в России в этом году стали больше интересоваться солнечными энергоустановками - спрос на них для загородных участков в январе-апреле вырос на 17% по сравнению с полным 2023 годом, рассказали РИА новости эксперты платформы "Все свое" при Россельхозбанке.
"Почти 20 лет самым быстрорастущим сегментом производства энергии в мировом масштабе остаётся солнечная. В 2015-2023 годах ее доля выросла в 5 раз – до 5,5% – и может стать главным источником энергии в перспективе к 2100 году. Совершенствующиеся технологии, достаточная продолжительность солнечного дня и смекалка позволяют в России пользоваться энергией светила не только в индустриальном масштабе, но и на даче. ... За год спрос на оборудование для обеспечения дачи солнечной энергией вырос на 17%", - подсчитали аналитики.
Зампредседателя правления Россельхозбанка Елена Батурова подчеркнула, что данная разница в спросе получена при сравнении значения за январь-апрель 2024 года с показателем полного 2023 года.
"Несколько месяцев превзошли целый год. Это говорит об ускоренном росте интереса россиян к экологически безопасным источникам энергии. Параллельно мы исследовали запросы в поисковой системе Yandex по восьми наиболее востребованным категориям товаров из нашего раздела солнечной энергетики. Общее число запросов выросло на 10%, подтверждая востребованность оборудования", - добавила она.
Так, к числу самых популярных товарных категорий в разделе солнечной энергетики на платформе относятся аккумуляторные батареи, контроллеры заряда, сплит-системы, электростанции, водонагреватели, инверторы, коллекторы и теплоносители. Эксперты в связи с этим полагают, что в основном солнечная энергия помогает россиянам накапливать энергию, заряжать технику, нагревать воду и отапливать дом.
"Россия делится на три "пояса" по интенсивности солнечного облучения. Более 2000 час/год приходится на южную границу нашей страны: от Новороссийска до Владивостока с небольшим включением восточносибирских регионов (Якутск, Охотск, Магадан). От 1700 до 2000 час/год солнечного света зафиксировано в большей части Восточной Сибири (Красноярск, Братск, Алдан), на Южном Урале, в нижнем и среднем Поволжье. Наконец, менее 1700 час/год выпадает на северную границу России, на значительную часть европейских и западносибирских регионов", - резюмировали в Россельхозбанке.
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