Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведчук рассказал, кто может занять должность Зеленского - 22.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240522/ermak-848391955.html
Медведчук рассказал, кто может занять должность Зеленского
Медведчук рассказал, кто может занять должность Зеленского - 22.05.2024, ПРАЙМ
Медведчук рассказал, кто может занять должность Зеленского
Советник Владимира Зеленского Андрей Ермак не может занять его должность, так как его полномочия может выполнять только председатель Верховной рады. Об этом... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T08:10+0300
2024-05-22T08:11+0300
политика
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/61/827316110_0:173:3027:1875_1920x0_80_0_0_94aeb128271686d3c48fb63d97422a6f.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Советник Владимира Зеленского Андрей Ермак не может занять его должность, так как его полномочия может выполнять только председатель Верховной рады. Об этом заявил РИА Новости председатель совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук. "Нет, это полностью исключено в соответствии с действующим законодательством Украины", — ответил он на соответствующий вопрос и пояснил, что "в условиях отсутствия правомочного президента Украины его полномочия может выполнять исключительно председатель Верховной рады Украины, согласно статей 106 и 112 Конституции Украины".Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Президентские выборы на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".
https://1prime.ru/20240522/zapad-848391267.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/61/827316110_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_a5684a76647ac402ca9899dc50a860be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
08:10 22.05.2024 (обновлено: 08:11 22.05.2024)
 
Медведчук рассказал, кто может занять должность Зеленского

Медведчук: советник Зеленского Ермак не может занять его должность

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк#Лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук
#Лидер общественного движения Украинский выбор Виктор Медведчук - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Советник Владимира Зеленского Андрей Ермак не может занять его должность, так как его полномочия может выполнять только председатель Верховной рады. Об этом заявил РИА Новости председатель совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук.
"Нет, это полностью исключено в соответствии с действующим законодательством Украины", — ответил он на соответствующий вопрос и пояснил, что "в условиях отсутствия правомочного президента Украины его полномочия может выполнять исключительно председатель Верховной рады Украины, согласно статей 106 и 112 Конституции Украины".
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Президентские выборы на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
В Крыму раскритиковали позицию Запада по Зеленскому
07:23
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала