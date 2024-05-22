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Медведчук рассказал, кто может занять должность Зеленского
Медведчук рассказал, кто может занять должность Зеленского - 22.05.2024, ПРАЙМ
Медведчук рассказал, кто может занять должность Зеленского
Советник Владимира Зеленского Андрей Ермак не может занять его должность, так как его полномочия может выполнять только председатель Верховной рады. Об этом... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T08:10+0300
2024-05-22T08:10+0300
2024-05-22T08:11+0300
политика
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владимир зеленский
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Советник Владимира Зеленского Андрей Ермак не может занять его должность, так как его полномочия может выполнять только председатель Верховной рады. Об этом заявил РИА Новости председатель совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук. "Нет, это полностью исключено в соответствии с действующим законодательством Украины", — ответил он на соответствующий вопрос и пояснил, что "в условиях отсутствия правомочного президента Украины его полномочия может выполнять исключительно председатель Верховной рады Украины, согласно статей 106 и 112 Конституции Украины".Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Президентские выборы на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Медведчук рассказал, кто может занять должность Зеленского
Медведчук: советник Зеленского Ермак не может занять его должность
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Советник Владимира Зеленского Андрей Ермак не может занять его должность, так как его полномочия может выполнять только председатель Верховной рады. Об этом заявил РИА Новости председатель совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук.
"Нет, это полностью исключено в соответствии с действующим законодательством Украины", — ответил он на соответствующий вопрос и пояснил, что "в условиях отсутствия правомочного президента Украины его полномочия может выполнять исключительно председатель Верховной рады Украины, согласно статей 106 и 112 Конституции Украины".
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Президентские выборы на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".
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