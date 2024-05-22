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ФАС согласовала цены на препарат для лечения рака легких "Афатиниб"

ФАС согласовала цены на препарат для лечения рака легких "Афатиниб" - 22.05.2024, ПРАЙМ

ФАС согласовала цены на препарат для лечения рака легких "Афатиниб"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат "Афатиниб", это первый отечественный дженерик в рамках международного... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T09:40+0300

2024-05-22T09:40+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат "Афатиниб", это первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Афатиниб" для лечения немелкоклеточной карциномы легких, препарат будет на 37% дешевле импортного аналога, сообщает ведомство. "Согласованные цены на "Афатиниб" снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Гиотриф" на 37%", - говорится в сообщении. Уточняется, что цена за упаковку "Афатиниба" из 30 капсул в дозировке 20 миллиграммов зарегистрирована на уровне 33 502 рубля, а за такую же упаковку "Гиотрифа" согласована в 53 792 рубля. В ведомстве также отмечают, что согласование цены на этот препарат повысит его доступность для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат, а в медицинских организациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

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