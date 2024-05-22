https://1prime.ru/20240522/fas-848393988.html
ФАС согласовала цены на препарат для лечения рака легких "Афатиниб"
ФАС согласовала цены на препарат для лечения рака легких "Афатиниб" - 22.05.2024, ПРАЙМ
ФАС согласовала цены на препарат для лечения рака легких "Афатиниб"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат "Афатиниб", это первый отечественный дженерик в рамках международного... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T09:40+0300
2024-05-22T09:40+0300
2024-05-22T09:40+0300
россия
фас рф
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:1500_1920x0_80_0_0_439ed35fd62a4f11d85356f2050dc614.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат "Афатиниб", это первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Афатиниб" для лечения немелкоклеточной карциномы легких, препарат будет на 37% дешевле импортного аналога, сообщает ведомство. "Согласованные цены на "Афатиниб" снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Гиотриф" на 37%", - говорится в сообщении. Уточняется, что цена за упаковку "Афатиниба" из 30 капсул в дозировке 20 миллиграммов зарегистрирована на уровне 33 502 рубля, а за такую же упаковку "Гиотрифа" согласована в 53 792 рубля. В ведомстве также отмечают, что согласование цены на этот препарат повысит его доступность для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат, а в медицинских организациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:2000_1920x0_80_0_0_af0df8f5ab4f9dfdc049d425e3f69a78.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фас рф, новости
ФАС согласовала цены на препарат для лечения рака легких "Афатиниб"
ФАС согласовала цены на российский препарат для лечения рака легких "Афатиниб"
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат "Афатиниб", это первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Афатиниб" для лечения немелкоклеточной карциномы легких, препарат будет на 37% дешевле импортного аналога, сообщает ведомство.
"Согласованные цены на "Афатиниб" снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Гиотриф" на 37%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что цена за упаковку "Афатиниба" из 30 капсул в дозировке 20 миллиграммов зарегистрирована на уровне 33 502 рубля, а за такую же упаковку "Гиотрифа" согласована в 53 792 рубля.
В ведомстве также отмечают, что согласование цены на этот препарат повысит его доступность для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат, а в медицинских организациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.