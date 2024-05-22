https://1prime.ru/20240522/fas-848415350.html
ФАС получила от Wildberries документы об исполнении предупреждения
ФАС получила от Wildberries документы об исполнении предупреждения - 22.05.2024, ПРАЙМ
ФАС получила от Wildberries документы об исполнении предупреждения
Wildberries направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России документы об исполнении полученного ранее предупреждения, их рассмотрят в течение 10... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T16:41+0300
2024-05-22T16:41+0300
2024-05-22T16:41+0300
фас рф
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Wildberries направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России документы об исполнении полученного ранее предупреждения, их рассмотрят в течение 10 рабочих дней, сообщили РИА Новости в ведомстве."Wildberries направила в службу документы об исполнении предупреждения, которые будут рассмотрены в течение 10 рабочих дней, установленных законом", - заявили там.Вместе с тем в ФАС отметили, что получили и письмо от Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК), которое также будет рассмотрено в установленном порядке. Ранее в среду АУРЭК объявила о том, что направит службе просьбу проверить условия работы партнерских пунктов выдачи заказов Wildberries.ФАС в начале апреля выдала предупреждение Wildberries - было установлено, что маркетплейс навязывает продавцам невыгодные условия договора. Сама компания в середине мая сообщила, что в соответствии с этим предупреждением упростила работу продавцов с платформой – в частности, ввела фиксацию тарифов на хранение товаров на складе и логистику и снизила размер некоторых удержаний.
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фас рф, wildberries
ФАС получила от Wildberries документы об исполнении предупреждения
ФАС получила от Wildberries документы об исполнении выданного предупреждения
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Wildberries направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России документы об исполнении полученного ранее предупреждения, их рассмотрят в течение 10 рабочих дней, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Wildberries направила в службу документы об исполнении предупреждения, которые будут рассмотрены в течение 10 рабочих дней, установленных законом", - заявили там.
Вместе с тем в ФАС отметили, что получили и письмо от Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК), которое также будет рассмотрено в установленном порядке. Ранее в среду АУРЭК объявила о том, что направит службе просьбу проверить условия работы партнерских пунктов выдачи заказов Wildberries.
ФАС в начале апреля выдала предупреждение Wildberries - было установлено, что маркетплейс навязывает продавцам невыгодные условия договора. Сама компания в середине мая сообщила, что в соответствии с этим предупреждением упростила работу продавцов с платформой – в частности, ввела фиксацию тарифов на хранение товаров на складе и логистику и снизила размер некоторых удержаний.
Wildberries начал продавать отечественные автомобили Lada