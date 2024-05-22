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В МИД рассказали, что ждет французских наемников на Украине - 22.05.2024, ПРАЙМ
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В МИД рассказали, что ждет французских наемников на Украине
В МИД рассказали, что ждет французских наемников на Украине - 22.05.2024, ПРАЙМ
В МИД рассказали, что ждет французских наемников на Украине
Французских и других иностранных наемников на Украине ждет одинаково печальный финал, заявил директор первого европейского департамента МИД России Артем... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T09:30+0300
2024-05-22T09:42+0300
политика
франция
россия
иностранные наемники
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Французских и других иностранных наемников на Украине ждет одинаково печальный финал, заявил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников. Дипломат дал интервью агентству РИА Новости. Он привел данные российского Минобороны, согласно которым, с начала спецоперации на Украину прибыли 356 граждан Франции, 147 из них погибли. Так, Студенников напомнил об ударе Вооруженных сил России по пункту дислокации ВСУ и иностранных наемников возле Харькова 16 января, а также отметил наличие других фактов гибели французов.Дипломат отметил, что во Франции проводилась агитационная кампания по набору наемников для пополнения так называемого интернационального легиона теробороны Украины или формирования из них автономных подразделений. По его словам, такие объявления можно найти и на главной странице сайта посольства Украины в Париже, и в соцсетях. При этом правоохранительным органам, добавил Студенников, ничего не известно об этой уголовно наказуемой кампании.Вместе с тем, по его словам, официальный Париж при всяком удобном случае обвиняет Москву в неких "манипуляциях" информацией. "В любом случае, финал для французских и других иностранных боевиков, под какими бы "прикрытиями" они ни прибывали сегодня на Украину, будет одинаково печальным", — заключил Студенников. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в десять часов утра по московскому времени.
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франция, россия, иностранные наемники
Политика, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, иностранные наемники
09:30 22.05.2024 (обновлено: 09:42 22.05.2024)
 
В МИД рассказали, что ждет французских наемников на Украине

Дипломат Студенников: финал для наемников на Украине будет одинаково печальным

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Французских и других иностранных наемников на Украине ждет одинаково печальный финал, заявил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.
Дипломат дал интервью агентству РИА Новости. Он привел данные российского Минобороны, согласно которым, с начала спецоперации на Украину прибыли 356 граждан Франции, 147 из них погибли. Так, Студенников напомнил об ударе Вооруженных сил России по пункту дислокации ВСУ и иностранных наемников возле Харькова 16 января, а также отметил наличие других фактов гибели французов.
Дипломат отметил, что во Франции проводилась агитационная кампания по набору наемников для пополнения так называемого интернационального легиона теробороны Украины или формирования из них автономных подразделений. По его словам, такие объявления можно найти и на главной странице сайта посольства Украины в Париже, и в соцсетях. При этом правоохранительным органам, добавил Студенников, ничего не известно об этой уголовно наказуемой кампании.
Вместе с тем, по его словам, официальный Париж при всяком удобном случае обвиняет Москву в неких "манипуляциях" информацией.
"В любом случае, финал для французских и других иностранных боевиков, под какими бы "прикрытиями" они ни прибывали сегодня на Украину, будет одинаково печальным", — заключил Студенников.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в десять часов утра по московскому времени.
МИД - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
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07:45
 
ПолитикаФРАНЦИЯРОССИЯиностранные наемники
 
 
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