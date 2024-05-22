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СВР прокомментировала покушение на премьера Словакии

СВР прокомментировала покушение на премьера Словакии - 22.05.2024, ПРАЙМ

СВР прокомментировала покушение на премьера Словакии

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо продемонстрировало, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты начали применять открытый политический... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T10:22+0300

2024-05-22T10:22+0300

2024-05-22T10:22+0300

политика

словакия

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо продемонстрировало, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты начали применять открытый политический террор против своих оппонентов, заявила Служба внешней разведки РФ. Отмечается, что поступающие в СВР данные свидетельствуют о растущем раздражении руководства США и Евросоюза объективным процессом изменения геополитических реалий и укреплением позиций национально ориентированных политических сил. "Покушение на председателя правительства Словакии Роберта Фицо 15 мая с.г. показывает, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты в условиях, когда не удается сохранить свою гегемонию "цивилизованными методами", переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов. Такие расправы призваны запугать "инакомыслящих", — сказано в пресс-релизе СВР. По мнению Службы, преступление против словацкого премьера "невольно наводит на аналогию с резонансными убийствами Мартина Лютера Кинга и Улофа Пальме, пытавшихся идти против мейнстрима". Также отмечается, что, к счастью, Фицо остался жив, а за звучащими на Западе официальными притворными пожеланиями ему выздоровления "скрывается истинное лицо глобалистской секты – ее адепты в многочисленных комментариях в соцсетях одобряют преступление и призывают к устранению других национально ориентированных лидеров, в частности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Сербии Александра Вучича".Кроме того, в пресс-релизе сказано, что госорганы США стремятся подключиться к расследованию покушения на Фицо для того, чтобы исключить раскрутку темы политического терроризма в Европе и возможного "внешнего следа" в этом теракте. При этом Вашингтон и его европейские союзники "настойчиво пытаются навязать версию "преступника-одиночки", недовольного "снижением уровня демократии" в Словакии".Покушение на Фицо было совершено 15 мая в городе Гандлове в рамках выездного заседания кабмина. Премьер-министр был доставлен в больницу в критическом состоянии после пяти выстрелов, совершенных 71-летним писателем Юраем Цинтулой.Президент России Владимир Путин назвал покушение чудовищным преступлением, которому не может быть оправданий. Он пожелал Фицо скорейшего выздоровления.Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини заявлял, что Фицо был на волосок от смерти. Министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток позднее сообщал, что стрелявший в премьера Словакии выступал против остановки поставок оружия Украине.

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словакия, роберт фицо, свр