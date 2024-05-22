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Состояние премьера Словакии остается стабильным, заявил вице-премьер страны - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Состояние премьера Словакии остается стабильным, заявил вице-премьер страны
Состояние премьера Словакии остается стабильным, заявил вице-премьер страны - 22.05.2024, ПРАЙМ
Состояние премьера Словакии остается стабильным, заявил вице-премьер страны
Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо, получившего огнестрельные ранения в результате покушения, остается стабильным. Об этом сообщил... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T12:39+0300
2024-05-22T12:39+0300
словакия
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо, получившего огнестрельные ранения в результате покушения, остается стабильным. Об этом сообщил вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк."В эти минуты проходит медицинский консилиум, утром состояние его было стабилизированное", — отметил он.По словам главы оборонного ведомства, вопрос о переводе Фицо в другую больницу не будет подниматься в ближайшие дни, он продолжит лечение в больнице в Банска-Бистрице.Покушение произошло после заседания правительства в городе Гандлове. Нападавшим оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, не согласный с действиями кабинета министров и выступающий против прекращения поставок оружия на Украину.
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словакия, роберт фицо, новости
СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, Новости
12:39 22.05.2024
 
Состояние премьера Словакии остается стабильным, заявил вице-премьер страны

Калиняк: состояние здоровья премьера Словакии Фицо остается стабильным

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо, получившего огнестрельные ранения в результате покушения, остается стабильным. Об этом сообщил вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк.
"В эти минуты проходит медицинский консилиум, утром состояние его было стабилизированное", — отметил он.
По словам главы оборонного ведомства, вопрос о переводе Фицо в другую больницу не будет подниматься в ближайшие дни, он продолжит лечение в больнице в Банска-Бистрице.
Покушение произошло после заседания правительства в городе Гандлове. Нападавшим оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, не согласный с действиями кабинета министров и выступающий против прекращения поставок оружия на Украину.
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