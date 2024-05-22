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ФРС США зафиксировала ухудшение финансового положения американцев
ФРС США зафиксировала ухудшение финансового положения американцев - 22.05.2024, ПРАЙМ
ФРС США зафиксировала ухудшение финансового положения американцев
Почти две трети американцев столкнулись с ухудшением финансового положения, а практически каждый пятый житель США утверждает, что его финансовая ситуация стала... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T05:30+0300
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ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. Почти две трети американцев столкнулись с ухудшением финансового положения, а практически каждый пятый житель США утверждает, что его финансовая ситуация стала гораздо хуже, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС). "Шестьдесят пять процентов взрослых утверждают, что изменения цен по сравнению с предыдущим годом ухудшили их финансовое положение, включая 19% заявивших, что изменения в ценах сделали их финансовую ситуацию гораздо хуже", - говорится в исследовании регулятора о настроениях среди американских домохозяйств в 2023 году. Как отмечается в документе, высокие цены по-прежнему остаются главным поводом для беспокойства жителей США среди других финансовых проблем. Часть американцев, принявших участие в исследовании ФРС, указывают также на перенесенный ими стресс из-за последствий роста процентных ставок Федрезерва. Особенно сильно жесткая монетарная политика отразилась на людях с низкими доходами, которые стали испытывать больше финансовых трудностей. "Взрослые с низкими доходами чаще сталкивались с финансовыми трудностями, в том числе, не полностью оплачивали счета, иногда или часто не имели достаточно еды и не обращались за медицинской помощью из-за ее дороговизны", - указали в ФРС.
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Экономика, США, экономика США, ФРС США
ФРС США зафиксировала ухудшение финансового положения американцев
ФРС: почти две трети американцев столкнулись с ухудшением финансового положения
ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. Почти две трети американцев столкнулись с ухудшением финансового положения, а практически каждый пятый житель США утверждает, что его финансовая ситуация стала гораздо хуже, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС).
"Шестьдесят пять процентов взрослых утверждают, что изменения цен по сравнению с предыдущим годом ухудшили их финансовое положение, включая 19% заявивших, что изменения в ценах сделали их финансовую ситуацию гораздо хуже", - говорится в исследовании регулятора о настроениях среди американских домохозяйств в 2023 году.
Как отмечается в документе, высокие цены по-прежнему остаются главным поводом для беспокойства жителей США среди других финансовых проблем.
Часть американцев, принявших участие в исследовании ФРС, указывают также на перенесенный ими стресс из-за последствий роста процентных ставок Федрезерва. Особенно сильно жесткая монетарная политика отразилась на людях с низкими доходами, которые стали испытывать больше финансовых трудностей.
"Взрослые с низкими доходами чаще сталкивались с финансовыми трудностями, в том числе, не полностью оплачивали счета, иногда или часто не имели достаточно еды и не обращались за медицинской помощью из-за ее дороговизны", - указали в ФРС.
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