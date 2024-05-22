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ФРС высказала прогноз по динамике инфляции в США

ФРС высказала прогноз по динамике инфляции в США - 22.05.2024, ПРАЙМ

ФРС высказала прогноз по динамике инфляции в США

Участники комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США выразили беспокойство относительно того, что процесс замедления инфляции до... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T22:37+0300

2024-05-22T22:37+0300

2024-05-22T22:38+0300

экономика

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Участники комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США выразили беспокойство относительно того, что процесс замедления инфляции до целевого уровня в 2% может занять больше времени, чем ожидалось ранее, следует из протокола прошедшего заседания регулятора. "Последние данные не увеличили их уверенность в прогрессе движения инфляции к уровню в 2% и, соответственно, участники предположили, что дезинфляция, вероятно, займет больше времени, чем полагалось ранее", - говорится в документе. Участники заседания также отметили "разочаровывающие" данные об инфляции за первый квартал. В то же время члены комитета по открытым рынкам по-прежнему полагают, что целевой уровень роста потребительских цен будет достигнут в среднесрочной перспективе. По итогам заседания, прошедшего 31 апреля - 1 мая, ФРС США приняла решение сохранить учетную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Как следует из протокола, сохранению ставки на данном уровне способствовали данные, свидетельствовавшие о продолжающемся уверенном экономическом росте, а также отсутствие дальнейшего прогресса в достижении целевого уровня инфляции в последние месяцы. Участники заседания обсудили сохранение текущей ограничительной политики в течение более длительного времени в случае, если инфляция не покажет устойчивого движения к целевому уровню, а также смягчение курса в случае неожиданного ухудшения ситуации на рынке труда. При этом указывается, что ряд участников отметили готовность к дальнейшему ужесточению политики. "Тем не менее, по мнению участников, денежно-кредитная политика по-прежнему хорошо приспособлена для реагирования на меняющиеся экономические условия и риски для прогноза", - добавляется в протоколе.

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