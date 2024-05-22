https://1prime.ru/20240522/frs-848423629.html
ФРС высказала прогноз по динамике инфляции в США
ФРС высказала прогноз по динамике инфляции в США - 22.05.2024, ПРАЙМ
ФРС высказала прогноз по динамике инфляции в США
Участники комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США выразили беспокойство относительно того, что процесс замедления инфляции до... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T22:37+0300
2024-05-22T22:37+0300
2024-05-22T22:38+0300
экономика
сша
фрс
инфляция в сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/03/841370355_0:562:3000:2250_1920x0_80_0_0_1d54365819d8f0042acbc8edc877c051.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Участники комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США выразили беспокойство относительно того, что процесс замедления инфляции до целевого уровня в 2% может занять больше времени, чем ожидалось ранее, следует из протокола прошедшего заседания регулятора. "Последние данные не увеличили их уверенность в прогрессе движения инфляции к уровню в 2% и, соответственно, участники предположили, что дезинфляция, вероятно, займет больше времени, чем полагалось ранее", - говорится в документе. Участники заседания также отметили "разочаровывающие" данные об инфляции за первый квартал. В то же время члены комитета по открытым рынкам по-прежнему полагают, что целевой уровень роста потребительских цен будет достигнут в среднесрочной перспективе. По итогам заседания, прошедшего 31 апреля - 1 мая, ФРС США приняла решение сохранить учетную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Как следует из протокола, сохранению ставки на данном уровне способствовали данные, свидетельствовавшие о продолжающемся уверенном экономическом росте, а также отсутствие дальнейшего прогресса в достижении целевого уровня инфляции в последние месяцы. Участники заседания обсудили сохранение текущей ограничительной политики в течение более длительного времени в случае, если инфляция не покажет устойчивого движения к целевому уровню, а также смягчение курса в случае неожиданного ухудшения ситуации на рынке труда. При этом указывается, что ряд участников отметили готовность к дальнейшему ужесточению политики. "Тем не менее, по мнению участников, денежно-кредитная политика по-прежнему хорошо приспособлена для реагирования на меняющиеся экономические условия и риски для прогноза", - добавляется в протоколе.
https://1prime.ru/20240522/frs-848388039.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/03/841370355_0:0:3000:2250_1920x0_80_0_0_07a94d654f4f4da0224b02fbb958472b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, фрс, инфляция в сша
Экономика, США, ФРС, инфляция в США
ФРС высказала прогноз по динамике инфляции в США
ФРС: движение инфляции в США к цели займет больше времени, чем ожидалось ранее
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Участники комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США выразили беспокойство относительно того, что процесс замедления инфляции до целевого уровня в 2% может занять больше времени, чем ожидалось ранее, следует из протокола прошедшего заседания регулятора.
"Последние данные не увеличили их уверенность в прогрессе движения инфляции к уровню в 2% и, соответственно, участники предположили, что дезинфляция, вероятно, займет больше времени, чем полагалось ранее", - говорится в документе.
Участники заседания также отметили "разочаровывающие" данные об инфляции за первый квартал. В то же время члены комитета по открытым рынкам по-прежнему полагают, что целевой уровень роста потребительских цен будет достигнут в среднесрочной перспективе.
ФРС США зафиксировала ухудшение финансового положения американцев
По итогам заседания, прошедшего 31 апреля - 1 мая, ФРС США приняла решение сохранить учетную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Как следует из протокола, сохранению ставки на данном уровне способствовали данные, свидетельствовавшие о продолжающемся уверенном экономическом росте, а также отсутствие дальнейшего прогресса в достижении целевого уровня инфляции в последние месяцы.
Участники заседания обсудили сохранение текущей ограничительной политики в течение более длительного времени в случае, если инфляция не покажет устойчивого движения к целевому уровню, а также смягчение курса в случае неожиданного ухудшения ситуации на рынке труда. При этом указывается, что ряд участников отметили готовность к дальнейшему ужесточению политики.
"Тем не менее, по мнению участников, денежно-кредитная политика по-прежнему хорошо приспособлена для реагирования на меняющиеся экономические условия и риски для прогноза", - добавляется в протоколе.