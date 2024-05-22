https://1prime.ru/20240522/gaz-848406403.html

Конец полувековой истории. Австрия рискует остаться без российского газа.

Конец полувековой истории. Австрия рискует остаться без российского газа. - 22.05.2024, ПРАЙМ

Конец полувековой истории. Австрия рискует остаться без российского газа.

Австрийская OMV AG предупредила трейдеров, что европейские суды могут прервать ее платежи в адрес ПАО "Газпром", что приведет к возможным перебоям в поставках,... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T13:37+0300

2024-05-22T13:37+0300

2024-05-22T13:40+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Австрийская OMV AG предупредила трейдеров, что европейские суды могут прервать ее платежи в адрес ПАО "Газпром", что приведет к возможным перебоям в поставках, пишет агентство Bloomberg.Согласно срочному заявлению, опубликованному компанией, неспособность вовремя заплатить российскому газовому гиганту, скорее всего, приведет к перебоям в поставках.В издании отметили, что за последние семь месяцев "Газпром" покрыл более 80% австрийского импорта по долгосрочному контракту, рассчитанному до 2040 года.Предупреждение вытекает из "решения иностранного суда, полученного крупной европейской энергетической компанией", говорится в заявлении OMV. Если австрийские суды исполнят это решение, это может привести к срыву платежей OMV, и ,"вполне вероятно, что "Газпром экспорт" прекратит поставки газа", говорится в заявлении.Отмечается, что новое предупреждение OMV было сделано в тот момент, когда Австрия пересматривала свой контракт с "Газпромом". Министр энергетики Леонора Гевесслер стремится ускорить отказ страны от российских поставок в преддверии национальных выборов, которые пройдут в конце этого года.В агентстве подчеркнули, что более полувека австрийские домохозяйства и промышленность были связаны соглашениями, впервые подписанными с Советским Союзом. Топливо, поставляемое по трубопроводам из России, исторически было дешевле, чем сжиженный природный газ, а долгосрочные контракты с "Газпромом" давали предприятиям уверенность в стоимости энергии.

https://1prime.ru/20240522/sud-848395819.html

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россия, австрия, газпром экспорт, новости