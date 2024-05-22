Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Конец полувековой истории. Австрия рискует остаться без российского газа. - 22.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240522/gaz-848406403.html
Конец полувековой истории. Австрия рискует остаться без российского газа.
Конец полувековой истории. Австрия рискует остаться без российского газа. - 22.05.2024, ПРАЙМ
Конец полувековой истории. Австрия рискует остаться без российского газа.
Австрийская OMV AG предупредила трейдеров, что европейские суды могут прервать ее платежи в адрес ПАО "Газпром", что приведет к возможным перебоям в поставках,... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T13:37+0300
2024-05-22T13:40+0300
энергетика
россия
австрия
газпром экспорт
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/16/841331612_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5944c84e78738283ca981acda3ef83bf.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Австрийская OMV AG предупредила трейдеров, что европейские суды могут прервать ее платежи в адрес ПАО "Газпром", что приведет к возможным перебоям в поставках, пишет агентство Bloomberg.Согласно срочному заявлению, опубликованному компанией, неспособность вовремя заплатить российскому газовому гиганту, скорее всего, приведет к перебоям в поставках.В издании отметили, что за последние семь месяцев "Газпром" покрыл более 80% австрийского импорта по долгосрочному контракту, рассчитанному до 2040 года.Предупреждение вытекает из "решения иностранного суда, полученного крупной европейской энергетической компанией", говорится в заявлении OMV. Если австрийские суды исполнят это решение, это может привести к срыву платежей OMV, и ,"вполне вероятно, что "Газпром экспорт" прекратит поставки газа", говорится в заявлении.Отмечается, что новое предупреждение OMV было сделано в тот момент, когда Австрия пересматривала свой контракт с "Газпромом". Министр энергетики Леонора Гевесслер стремится ускорить отказ страны от российских поставок в преддверии национальных выборов, которые пройдут в конце этого года.В агентстве подчеркнули, что более полувека австрийские домохозяйства и промышленность были связаны соглашениями, впервые подписанными с Советским Союзом. Топливо, поставляемое по трубопроводам из России, исторически было дешевле, чем сжиженный природный газ, а долгосрочные контракты с "Газпромом" давали предприятиям уверенность в стоимости энергии.
https://1prime.ru/20240522/sud-848395819.html
австрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/16/841331612_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_92920de6f661b061019e3ce4d7b0b95a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, австрия, газпром экспорт, новости
Энергетика, РОССИЯ, АВСТРИЯ, Газпром экспорт, Новости
13:37 22.05.2024 (обновлено: 13:40 22.05.2024)
 
Конец полувековой истории. Австрия рискует остаться без российского газа.

Bloomberg: поставки газа из России в Австрию оказались под угрозой из-за дела "Газпрома"

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Австрийская OMV AG предупредила трейдеров, что европейские суды могут прервать ее платежи в адрес ПАО "Газпром", что приведет к возможным перебоям в поставках, пишет агентство Bloomberg.
Согласно срочному заявлению, опубликованному компанией, неспособность вовремя заплатить российскому газовому гиганту, скорее всего, приведет к перебоям в поставках.
В издании отметили, что за последние семь месяцев "Газпром" покрыл более 80% австрийского импорта по долгосрочному контракту, рассчитанному до 2040 года.
Предупреждение вытекает из "решения иностранного суда, полученного крупной европейской энергетической компанией", говорится в заявлении OMV. Если австрийские суды исполнят это решение, это может привести к срыву платежей OMV, и ,"вполне вероятно, что "Газпром экспорт" прекратит поставки газа", говорится в заявлении.
Отмечается, что новое предупреждение OMV было сделано в тот момент, когда Австрия пересматривала свой контракт с "Газпромом". Министр энергетики Леонора Гевесслер стремится ускорить отказ страны от российских поставок в преддверии национальных выборов, которые пройдут в конце этого года.
В агентстве подчеркнули, что более полувека австрийские домохозяйства и промышленность были связаны соглашениями, впервые подписанными с Советским Союзом. Топливо, поставляемое по трубопроводам из России, исторически было дешевле, чем сжиженный природный газ, а долгосрочные контракты с "Газпромом" давали предприятиям уверенность в стоимости энергии.
Суд, правосудие
Суд по иску "Газпром экспорта" запретил "дочке" OMV спор с ним за рубежом
10:12
 
ЭнергетикаРОССИЯАВСТРИЯГазпром экспортНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала