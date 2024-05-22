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Петербургский завод бытовой техники Bosch перешел под управление "Газпрома" - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Петербургский завод бытовой техники Bosch перешел под управление "Газпрома"
Петербургский завод бытовой техники Bosch перешел под управление "Газпрома" - 22.05.2024, ПРАЙМ
Петербургский завод бытовой техники Bosch перешел под управление "Газпрома"
Завод бытовой техники немецкого производителя Bosch (BSH Hausgerate), который расположен в Санкт-Петербурге, перешел под управление структуры "Газпрома",... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T15:39+0300
2024-05-22T15:39+0300
завод
bosch
газпром
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Завод бытовой техники немецкого производителя Bosch (BSH Hausgerate), который расположен в Санкт-Петербурге, перешел под управление структуры "Газпрома", следует из данных ЕГРЮЛ.Теперь управляющей ООО "БСХ бытовые приборы" стало АО "Газпром бытовые системы". Изменения внесены в ЕГРЮЛ 21 мая.АО "Газпром бытовые системы" занимается производством кухонной бытовой техники. Выручка компании по итогам 2023 года составила 6,2 миллиарда рублей, чистая прибыль – 245,5 миллиона рублей. "БСХ бытовые приборы" специализируется на производстве бытовых электрических приборов. Компания зарегистрирована в Петергофе. Выручка за прошлый год составила 2,2 миллиарда рублей, прибыль – 6,1 миллиарда.Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate.
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завод, bosch, газпром
завод, Bosch, Газпром
15:39 22.05.2024
 
Петербургский завод бытовой техники Bosch перешел под управление "Газпрома"

ЕГРЮЛ: завод бытовой техники BSH Hausgerate в петербурге перешел под управление "Газпрома"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Завод бытовой техники немецкого производителя Bosch (BSH Hausgerate), который расположен в Санкт-Петербурге, перешел под управление структуры "Газпрома", следует из данных ЕГРЮЛ.
Теперь управляющей ООО "БСХ бытовые приборы" стало АО "Газпром бытовые системы". Изменения внесены в ЕГРЮЛ 21 мая.
АО "Газпром бытовые системы" занимается производством кухонной бытовой техники. Выручка компании по итогам 2023 года составила 6,2 миллиарда рублей, чистая прибыль – 245,5 миллиона рублей. "БСХ бытовые приборы" специализируется на производстве бытовых электрических приборов. Компания зарегистрирована в Петергофе. Выручка за прошлый год составила 2,2 миллиарда рублей, прибыль – 6,1 миллиарда.
Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate.
 
заводBoschГазпром
 
 
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