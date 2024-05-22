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В ГД одобрили прием платежей за ЖКХ "дочками" ресурсоснабжающих организаций

В ГД одобрили прием платежей за ЖКХ "дочками" ресурсоснабжающих организаций - 22.05.2024, ПРАЙМ

В ГД одобрили прием платежей за ЖКХ "дочками" ресурсоснабжающих организаций

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который позволит дочерним компаниям ресурсоснабжающих организаций (РСО)... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T10:57+0300

2024-05-22T10:57+0300

2024-05-22T10:57+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который позволит дочерним компаниям ресурсоснабжающих организаций (РСО) в сфере ЖКХ выполнять функции платежных агентов. На рассмотрение Думы его планируется вынести 28 мая.Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он направлен на решение проблемы, с которой сталкиваются платежные агенты при приеме платежей граждан за коммунальные услуги.Действующее законодательство запрещает передавать функции единоличного исполнительного органа платежного агента юридическому лицу или управляющей организации.Но этот запрет не учитывает специфику сфер электро-, газо- и теплоснабжения, где РСО зачастую имеют холдинговую структуру, представляющую собой объединение материнской компании и контролируемых ею дочерних обществ. Здесь исполнение функций платежного агента может быть возложено на одно из дочерних обществ, единоличным исполнительным органом которого также является материнская компания.В связи с этим законопроект снимает существующее ограничение в отношении РСО. Оператор по приему платежей будет вправе передать функции его единоличного исполнительного органа юрлицу (управляющей организации), которая входит с ним в одну группу лиц, - но при условии, что оператор и это юрлицо (управляющая организация) являются ресурсоснабжающей организацией.Согласно пояснительной записке, для поставщиков коммунальных услуг заключение договора о приеме платежей с платежным агентом, который входит в состав холдинга, является наиболее привлекательным по нескольким причинам. Данный тип корпоративного управления обеспечивает финансовую устойчивость платежных агентов. При этом обеспечивается полнота и своевременность расчетов платежного агента с поставщиками услуг, а также снижаются издержки в целом в сфере коммунальных услуг.

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госдума, жкх, платежи, новости