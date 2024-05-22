https://1prime.ru/20240522/gosduma-848413214.html

В ГД назвали животной ненавистью призыв в США разрешить удары по России

В ГД назвали животной ненавистью призыв в США разрешить удары по России - 22.05.2024, ПРАЙМ

В ГД назвали животной ненавистью призыв в США разрешить удары по России

Призыв американских законодателей позволить ВСУ наносить удары по территории России является животной ненавистью, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма,... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T16:07+0300

2024-05-22T16:07+0300

2024-05-22T16:24+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Призыв американских законодателей позволить ВСУ наносить удары по территории России является животной ненавистью, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев."Подобные призывы - проявление двойственной циничной, хамской политики Вашингтона, пропитанной животной ненавистью к России", — отметил парламентарий.Он заметил, что, с одной стороны Вашингтон выступает за проведение мирной конференции, а с другой готов поставлять смертоносное оружие.По мнению Ивлева, "американские ястребы" предложили Киеву вмешательство Пентагона в виде поставок смертоносного оружия для ударов по российским городам.Россия считает, что поставки оружия препятствуют урегулированию конфликта на Украине, вовлекают НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия для Украины являются законной целью России.

https://1prime.ru/20240522/udar-848403099.html

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россия, госдума, новости