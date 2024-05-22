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Москва не планирует пересматривать госграницу на Балтике, сообщили СМИ - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Москва не планирует пересматривать госграницу на Балтике, сообщили СМИ
Москва не планирует пересматривать госграницу на Балтике, сообщили СМИ - 22.05.2024, ПРАЙМ
Москва не планирует пересматривать госграницу на Балтике, сообщили СМИ
Россия не имела и не имеет намерений по пересмотру границ на Балтике. Об этом заявил РИА Новости военно-дипломатический источник. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T11:51+0300
2024-05-22T11:52+0300
политика
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Россия не имела и не имеет намерений по пересмотру границ на Балтике. Об этом заявил РИА Новости военно-дипломатический источник. "Никаких намерений по пересмотру на Балтике ширины территориальных вод, экономической зоны, континентального шельфа у материкового побережья и линии государственной границы Российской Федерации не было и нет", — сказал он.Ранее в среду глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Хельсинки запросят у Москвы данные о предложении минобороны РФ обновить морские границы в акватории Балтийского моря .Ранее президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр страны Петтери Орпо заявили в соцсети X, что Хельсинки внимательно следят за ситуацией после предложения минобороны РФ. При этом они утверждают Москва не связывалась с Хельсинки по данному вопросу.Минобороны РФ во вторник предложило обновить координаты госграницы в районе акватории Балтийского моря. Оно обосновало необходимость этой меры тем, что прямые исходные линии России в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию РФ, что в свою очередь не позволяет определить внешнюю границу ее внутренних морских вод. Соответствующий нормативно-правовой акт сейчас находится на стадии подготовки. Ожидаемый срок вступления его в силу — январь 2025 года.
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россия, финляндия
Политика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ
11:51 22.05.2024 (обновлено: 11:52 22.05.2024)
 
Москва не планирует пересматривать госграницу на Балтике, сообщили СМИ

РИА Новости: Россия не имеет намерений по пересмотру на Балтике линии госграницы

© РИА Новости . Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанкВид на Балтийское море
Вид на Балтийское море - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Россия не имела и не имеет намерений по пересмотру границ на Балтике. Об этом заявил РИА Новости военно-дипломатический источник.
"Никаких намерений по пересмотру на Балтике ширины территориальных вод, экономической зоны, континентального шельфа у материкового побережья и линии государственной границы Российской Федерации не было и нет", — сказал он.
Ранее в среду глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Хельсинки запросят у Москвы данные о предложении минобороны РФ обновить морские границы в акватории Балтийского моря .
Ранее президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр страны Петтери Орпо заявили в соцсети X, что Хельсинки внимательно следят за ситуацией после предложения минобороны РФ. При этом они утверждают Москва не связывалась с Хельсинки по данному вопросу.
Минобороны РФ во вторник предложило обновить координаты госграницы в районе акватории Балтийского моря. Оно обосновало необходимость этой меры тем, что прямые исходные линии России в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию РФ, что в свою очередь не позволяет определить внешнюю границу ее внутренних морских вод. Соответствующий нормативно-правовой акт сейчас находится на стадии подготовки. Ожидаемый срок вступления его в силу — январь 2025 года.
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