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Москва не планирует пересматривать госграницу на Балтике, сообщили СМИ

Москва не планирует пересматривать госграницу на Балтике, сообщили СМИ - 22.05.2024, ПРАЙМ

Москва не планирует пересматривать госграницу на Балтике, сообщили СМИ

Россия не имела и не имеет намерений по пересмотру границ на Балтике. Об этом заявил РИА Новости военно-дипломатический источник. | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T11:51+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Россия не имела и не имеет намерений по пересмотру границ на Балтике. Об этом заявил РИА Новости военно-дипломатический источник. "Никаких намерений по пересмотру на Балтике ширины территориальных вод, экономической зоны, континентального шельфа у материкового побережья и линии государственной границы Российской Федерации не было и нет", — сказал он.Ранее в среду глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Хельсинки запросят у Москвы данные о предложении минобороны РФ обновить морские границы в акватории Балтийского моря .Ранее президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр страны Петтери Орпо заявили в соцсети X, что Хельсинки внимательно следят за ситуацией после предложения минобороны РФ. При этом они утверждают Москва не связывалась с Хельсинки по данному вопросу.Минобороны РФ во вторник предложило обновить координаты госграницы в районе акватории Балтийского моря. Оно обосновало необходимость этой меры тем, что прямые исходные линии России в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию РФ, что в свою очередь не позволяет определить внешнюю границу ее внутренних морских вод. Соответствующий нормативно-правовой акт сейчас находится на стадии подготовки. Ожидаемый срок вступления его в силу — январь 2025 года.

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