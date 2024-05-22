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Совфед увеличил перечень не облагаемых налогом на прибыль грантов юрлицам
Совфед увеличил перечень не облагаемых налогом на прибыль грантов юрлицам - 22.05.2024, ПРАЙМ
Совфед увеличил перечень не облагаемых налогом на прибыль грантов юрлицам
Сенаторы одобрили закон, освобождающий от налога на прибыль гранты, предоставляемые организациям за счет субсидий любых уполномоченных федеральных органов. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T14:16+0300
2024-05-22T14:16+0300
2024-05-22T14:16+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, освобождающий от налога на прибыль гранты, предоставляемые организациям за счет субсидий любых уполномоченных федеральных органов. В соответствии с документом, при определении налоговой базы по налогу на прибыль не будут учитываться гранты, предоставляемые юрлицам институтами инновационного развития и другими организациями, осуществляющими поддержку госпрограмм и проектов за счет субсидий, предоставленных любыми федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными правительством РФ. Сейчас такая льгота действует для грантов, которые предоставляются подобным образом за счет субсидий, выделяемых только Минцифры РФ. Закон должен вступить в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций. Налоговым периодом по данному налогу является календарный год. В бюджете на 2024-2026 годы предусмотрены субсидии некоммерческим организациям - операторам различных грантовых программ, предусматривающие дальнейшее предоставление грантов иным юридическим лицам. Общая сумма средств на предоставление грантов, которые, согласно закону, должны быть исключены из налоговой базы по налогу на прибыль, составляет на три года 111,8 миллиарда рублей. Из них на 2024 год – 52,1 миллиарда, на 2025 год – 30 миллиардов, на 2026 год – 29,7 миллиарда рублей.
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бизнес, гранты
Экономика, Бизнес, гранты
Совфед увеличил перечень не облагаемых налогом на прибыль грантов юрлицам
Совфед одобрил закон о расширении перечня не облагаемых налогом грантов юрлицам
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, освобождающий от налога на прибыль гранты, предоставляемые организациям за счет субсидий любых уполномоченных федеральных органов.
В соответствии с документом, при определении налоговой базы по налогу на прибыль не будут учитываться гранты, предоставляемые юрлицам институтами инновационного развития и другими организациями, осуществляющими поддержку госпрограмм и проектов за счет субсидий, предоставленных любыми федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными правительством РФ.
Сейчас такая льгота действует для грантов, которые предоставляются подобным образом за счет субсидий, выделяемых только Минцифры РФ.
Закон должен вступить в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций. Налоговым периодом по данному налогу является календарный год.
В бюджете на 2024-2026 годы предусмотрены субсидии некоммерческим организациям - операторам различных грантовых программ, предусматривающие дальнейшее предоставление грантов иным юридическим лицам.
Общая сумма средств на предоставление грантов, которые, согласно закону, должны быть исключены из налоговой базы по налогу на прибыль, составляет на три года 111,8 миллиарда рублей. Из них на 2024 год – 52,1 миллиарда, на 2025 год – 30 миллиардов, на 2026 год – 29,7 миллиарда рублей.
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