Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совфед увеличил перечень не облагаемых налогом на прибыль грантов юрлицам - 22.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240522/granty-848408191.html
Совфед увеличил перечень не облагаемых налогом на прибыль грантов юрлицам
Совфед увеличил перечень не облагаемых налогом на прибыль грантов юрлицам - 22.05.2024, ПРАЙМ
Совфед увеличил перечень не облагаемых налогом на прибыль грантов юрлицам
Сенаторы одобрили закон, освобождающий от налога на прибыль гранты, предоставляемые организациям за счет субсидий любых уполномоченных федеральных органов. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T14:16+0300
2024-05-22T14:16+0300
экономика
бизнес
гранты
https://cdnn.1prime.ru/img/84191/02/841910217_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a6412cbbcbf89d32ac16df439806da18.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, освобождающий от налога на прибыль гранты, предоставляемые организациям за счет субсидий любых уполномоченных федеральных органов. В соответствии с документом, при определении налоговой базы по налогу на прибыль не будут учитываться гранты, предоставляемые юрлицам институтами инновационного развития и другими организациями, осуществляющими поддержку госпрограмм и проектов за счет субсидий, предоставленных любыми федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными правительством РФ. Сейчас такая льгота действует для грантов, которые предоставляются подобным образом за счет субсидий, выделяемых только Минцифры РФ. Закон должен вступить в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций. Налоговым периодом по данному налогу является календарный год. В бюджете на 2024-2026 годы предусмотрены субсидии некоммерческим организациям - операторам различных грантовых программ, предусматривающие дальнейшее предоставление грантов иным юридическим лицам. Общая сумма средств на предоставление грантов, которые, согласно закону, должны быть исключены из налоговой базы по налогу на прибыль, составляет на три года 111,8 миллиарда рублей. Из них на 2024 год – 52,1 миллиарда, на 2025 год – 30 миллиардов, на 2026 год – 29,7 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20240510/banki-848044237.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84191/02/841910217_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_14b72a73ef501eedab60bce829faafbb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, гранты
Экономика, Бизнес, гранты
14:16 22.05.2024
 
Совфед увеличил перечень не облагаемых налогом на прибыль грантов юрлицам

Совфед одобрил закон о расширении перечня не облагаемых налогом грантов юрлицам

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Здание Совета Федерации РФ
 Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, освобождающий от налога на прибыль гранты, предоставляемые организациям за счет субсидий любых уполномоченных федеральных органов.
В соответствии с документом, при определении налоговой базы по налогу на прибыль не будут учитываться гранты, предоставляемые юрлицам институтами инновационного развития и другими организациями, осуществляющими поддержку госпрограмм и проектов за счет субсидий, предоставленных любыми федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными правительством РФ.
Сейчас такая льгота действует для грантов, которые предоставляются подобным образом за счет субсидий, выделяемых только Минцифры РФ.
Закон должен вступить в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций. Налоговым периодом по данному налогу является календарный год.
В бюджете на 2024-2026 годы предусмотрены субсидии некоммерческим организациям - операторам различных грантовых программ, предусматривающие дальнейшее предоставление грантов иным юридическим лицам.
Общая сумма средств на предоставление грантов, которые, согласно закону, должны быть исключены из налоговой базы по налогу на прибыль, составляет на три года 111,8 миллиарда рублей. Из них на 2024 год – 52,1 миллиарда, на 2025 год – 30 миллиардов, на 2026 год – 29,7 миллиарда рублей.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
Прибыль иностранных банков в России сократилась на 22 процента
10 мая, 10:10
 
ЭкономикаБизнесгранты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала