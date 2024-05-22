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Число индивидуальных инвестчсетов в России снизилось на 100 тысяч
Число индивидуальных инвестчсетов в России снизилось на 100 тысяч - 22.05.2024, ПРАЙМ
Число индивидуальных инвестчсетов в России снизилось на 100 тысяч
Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на российском рынке за первый квартал 2024 года снизилось на 100 тысяч по отношению к аналогичному показателю... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T15:02+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на российском рынке за первый квартал 2024 года снизилось на 100 тысяч по отношению к аналогичному показателю кварталом ранее, до 5,9 миллиона счетов, счетов третьего типа было открыто около 138 тысяч, говорится в сообщении Банка России."Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за I квартал 2024 года сократилось с 6,0 до 5,9 миллиона. Снижение произошло как у брокеров, так и в доверительном управлении", - говорится в исследовании ЦБ РФ.Отмечается, что количество ИИС в рамках брокерского обслуживания впервые за историю наблюдений сократилось до 5,6 миллиона. Это произошло в условиях запуска ИИС третьего типа (ИИС-3), который предполагает более длительный период вложений для получения налоговых льгот. В течение квартала инвесторы открыли 138 тысяч счетов третьего типа и закрыли 197 тысяч ранее открытых счетов, указывается там же."Инвесторы сохраняют осторожное отношение к новому инструменту с учетом менее гибких условий получения налоговых льгот", - поясняет ЦБ.По итогам первого квартала средний размер счета в рамках брокерского обслуживания и доверительного управления показал разнонаправленную динамику. В частности, средний размер брокерского ИИС вырос до 85 тысяч рублей с 83 тысяч, а в рамках ДУ - снизился до 204 тысяч рублей с 205 тысяч. При этом большое число брокерских ИИС остаются пробными, то есть либо пустыми, либо с остатками менее 10 тысяч рублей, делится данными регулятор."По данным отчетности некредитных финансовых организаций, по итогам первого квартала 70% брокерских ИИС оставались пустыми, еще у 6% счетов остаток не превышал суммы в 10 тысяч рублей. Средний размер брокерского ИИС без учета пробных счетов составлял около 713 тысяч рублей (кварталом ранее - 682 тысяч рублей)", - уточняют в ЦБ.
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иис, россия
Число индивидуальных инвестчсетов в России снизилось на 100 тысяч
ЦБ: число ИИС в России за первый квартал снизилось до 5,9 миллиона
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на российском рынке за первый квартал 2024 года снизилось на 100 тысяч по отношению к аналогичному показателю кварталом ранее, до 5,9 миллиона счетов, счетов третьего типа было открыто около 138 тысяч, говорится в сообщении Банка России.
"Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за I квартал 2024 года сократилось с 6,0 до 5,9 миллиона. Снижение произошло как у брокеров, так и в доверительном управлении", - говорится в исследовании ЦБ РФ.
Отмечается, что количество ИИС в рамках брокерского обслуживания впервые за историю наблюдений сократилось до 5,6 миллиона. Это произошло в условиях запуска ИИС третьего типа (ИИС-3), который предполагает более длительный период вложений для получения налоговых льгот. В течение квартала инвесторы открыли 138 тысяч счетов третьего типа и закрыли 197 тысяч ранее открытых счетов, указывается там же.
"Инвесторы сохраняют осторожное отношение к новому инструменту с учетом менее гибких условий получения налоговых льгот", - поясняет ЦБ.
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По итогам первого квартала средний размер счета в рамках брокерского обслуживания и доверительного управления показал разнонаправленную динамику. В частности, средний размер брокерского ИИС вырос до 85 тысяч рублей с 83 тысяч, а в рамках ДУ - снизился до 204 тысяч рублей с 205 тысяч. При этом большое число брокерских ИИС остаются пробными, то есть либо пустыми, либо с остатками менее 10 тысяч рублей, делится данными регулятор.
"По данным отчетности некредитных финансовых организаций, по итогам первого квартала 70% брокерских ИИС оставались пустыми, еще у 6% счетов остаток не превышал суммы в 10 тысяч рублей. Средний размер брокерского ИИС без учета пробных счетов составлял около 713 тысяч рублей (кварталом ранее - 682 тысяч рублей)", - уточняют в ЦБ.