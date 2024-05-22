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ЦБ: доля российских акций на ИИС обновила рекорд
ЦБ: доля российских акций на ИИС обновила рекорд - 22.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ: доля российских акций на ИИС обновила рекорд
Доля российских акций в структуре активов на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) по итогам первого квартала текущего года обновила рекорд и составила 38% | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T15:05+0300
2024-05-22T15:05+0300
2024-05-22T15:21+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Доля российских акций в структуре активов на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) по итогам первого квартала текущего года обновила рекорд и составила 38% против 34% кварталом ранее, говорится в сообщении Банка России."По итогам первого квартала 2024 года доля российских акций в структуре активов на ИИС обновила рекорд и составила 38% (кварталом ранее - 34%) в условиях роста фондового индекса (индекса Мосбиржи с учетом дивидендов – ред.). Рост процентных ставок и нетто-отток средств с ИИС привели к сокращению доли паев резидентов до 16% (кварталом ранее - 17%)", - говорится в исследовании ЦБ РФ.Основная часть средств на брокерских ИИС вложена в российские акции (43%), а на счетах в рамках доверительного управления - в паи резидентов (84%), указывается там же."Доля иностранных акций в структуре активов брокерских ИИС с учетом валютной переоценки показала небольшой рост - с 6 до 7%", - добавляется в исследовании ЦБ."Стоимость активов на ИИС почти не изменилась и составила 545 миллиардов рублей. Это произошло благодаря положительной переоценке российских акций", - также отмечают в ЦБ.
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иис, рекорд, акции
Банк России, ИИС, рекорд, Акции
ЦБ: доля российских акций на ИИС обновила рекорд
ЦБ: доля российских акций на ИИС по итогам I квартала достигла рекордных 38 процентов
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Доля российских акций в структуре активов на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) по итогам первого квартала текущего года обновила рекорд и составила 38% против 34% кварталом ранее, говорится в сообщении Банка России.
"По итогам первого квартала 2024 года доля российских акций в структуре активов на ИИС обновила рекорд и составила 38% (кварталом ранее - 34%) в условиях роста фондового индекса (индекса Мосбиржи с учетом дивидендов – ред.). Рост процентных ставок и нетто-отток средств с ИИС привели к сокращению доли паев резидентов до 16% (кварталом ранее - 17%)", - говорится в исследовании ЦБ РФ.
Основная часть средств на брокерских ИИС вложена в российские акции (43%), а на счетах в рамках доверительного управления - в паи резидентов (84%), указывается там же.
"Доля иностранных акций в структуре активов брокерских ИИС с учетом валютной переоценки показала небольшой рост - с 6 до 7%", - добавляется в исследовании ЦБ.
"Стоимость активов на ИИС почти не изменилась и составила 545 миллиардов рублей. Это произошло благодаря положительной переоценке российских акций", - также отмечают в ЦБ.