https://1prime.ru/20240522/iis-848410724.html

ЦБ: доля российских акций на ИИС обновила рекорд

ЦБ: доля российских акций на ИИС обновила рекорд - 22.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ: доля российских акций на ИИС обновила рекорд

Доля российских акций в структуре активов на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) по итогам первого квартала текущего года обновила рекорд и составила 38% | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T15:05+0300

2024-05-22T15:05+0300

2024-05-22T15:21+0300

банк россии

иис

рекорд

акции

https://cdnn.1prime.ru/img/82773/71/827737150_0:129:3045:1842_1920x0_80_0_0_e7a6f7a4ec042c2dc118c83c57585975.jpg

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Доля российских акций в структуре активов на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) по итогам первого квартала текущего года обновила рекорд и составила 38% против 34% кварталом ранее, говорится в сообщении Банка России."По итогам первого квартала 2024 года доля российских акций в структуре активов на ИИС обновила рекорд и составила 38% (кварталом ранее - 34%) в условиях роста фондового индекса (индекса Мосбиржи с учетом дивидендов – ред.). Рост процентных ставок и нетто-отток средств с ИИС привели к сокращению доли паев резидентов до 16% (кварталом ранее - 17%)", - говорится в исследовании ЦБ РФ.Основная часть средств на брокерских ИИС вложена в российские акции (43%), а на счетах в рамках доверительного управления - в паи резидентов (84%), указывается там же."Доля иностранных акций в структуре активов брокерских ИИС с учетом валютной переоценки показала небольшой рост - с 6 до 7%", - добавляется в исследовании ЦБ."Стоимость активов на ИИС почти не изменилась и составила 545 миллиардов рублей. Это произошло благодаря положительной переоценке российских акций", - также отмечают в ЦБ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иис, рекорд, акции