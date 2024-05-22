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Маркетолог назвал товар, который подешевеет на фоне общего подорожания

Маркетолог назвал товар, который подешевеет на фоне общего подорожания - 22.05.2024, ПРАЙМ

Маркетолог назвал товар, который подешевеет на фоне общего подорожания

Согласно прогнозам Банка России, весной-летом годовая инфляция в стране достигнет пика. Какие товары и услуги подорожают в первую очередь, рассказал агентству... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T02:02+0300

2024-05-22T02:02+0300

2024-05-22T02:02+0300

экономика

эксклюзив

инфляция в россии

рост цен

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МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Согласно прогнозам Банка России, весной-летом годовая инфляция в стране достигнет пика. Какие товары и услуги подорожают в первую очередь, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры маркетинга РУДН Александр Иванов."Прежде всего, это коснется электроники из-за увеличения таможенного сбора. Если раньше минимальная планка составляла 800 рублей, то теперь импортёры должны будут платить пошлину в размере 30 тысяч. Вне зависимости от объема партии", - пояснил он.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ результате на 12-15 процентов может подорожать телеком- и мультимедийное оборудование: смартфоны, принтеры, флешки и жёсткие диски, игровые консоли, фотоаппараты, видеокамеры и smart-часы с базовыми станциями.Примерно такой же рост цен ожидается на мебель, но в основном это коснется премиум-сегмента. Это связано с большой зависимостью от иностранных поставщиков и отсутствия должного объема складских запасов.Традиционно на июль-август приходится пик спроса на основные материалы для строительства домов, а объем предложения сокращается. Поэтому в июне следует ожидать рост цен на стройматериалы - древесину, цемент, газоблоки, а также кирпичи и материалы для отделки фасадов домов.Из-за роста акцизов, инфляции и затрат на производство подорожает алкоголь. Минимальная цена за 0,5 литра водки вырастет до 299 рублей, коньяка — до 556 рублей, бренди — до 403 рублей, рома – до 403 рубля за 0,5 литра.На фоне повышения пошлин на нефть с 1 июня начнет дорожать бензин. "Уже сейчас можно заметить, что после майских праздников в Москве средняя цена на заправках крупной сети на АИ-92 выросла на 50 копеек, до 48,08 рубля за литр, а на АИ-95 — на 53 копейки, до 53,15 рубля", - отметил Иванов.Цены на прочие товары вырастут в рамках инфляции. Например, предметы личной гигиены подорожают примерно на один процент. Но кое-что начнет дешеветь – например, фрукты и овощи по мере появления свежего отечественного урожая, заключил маркетолог.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, инфляция в россии, рост цен