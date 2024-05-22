https://1prime.ru/20240522/intellekt-848407188.html
ЦБ предложит мягкое регулирование искусственного интеллекта на финрынке
ЦБ предложит мягкое регулирование искусственного интеллекта на финрынке - 22.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ предложит мягкое регулирование искусственного интеллекта на финрынке
Банк России проработает вопросы мягкого регулирования искусственного интеллекта в диалоге с участниками финансового рынка, сообщил регулятор. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T13:54+0300
2024-05-22T13:54+0300
2024-05-22T13:54+0300
банк россии
искусственный интеллект
финансовый рынок
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Банк России проработает вопросы мягкого регулирования искусственного интеллекта в диалоге с участниками финансового рынка, сообщил регулятор. "Будут разработаны предложения по использованию инструментов мягкого регулирования для минимизации рисков применения искусственного интеллекта на финансовом рынке", - указал ЦБ РФ в отчете об итогах публичного обсуждения доклада для общественных консультаций "Применение искусственного интеллекта на финансовом рынке". Такие предложения, как сообщил регулятор, могут стать основой для создания кодекса этики применения искусственного интеллекта на финансовом рынке или дополнить существующие общеотраслевые кодексы этики. ЦБ планирует проработать "в диалоге с участниками рынка" как вопросы мягкого регулирования, так и внесения изменений в законодательство, касающихся указанных участниками обсуждения рисков применения искусственного интеллекта, не учитываемых действующим регулированием. "Банк России проработает вопрос снятия барьеров, препятствующих объединению участников рынка для совместной работы над моделями искусственного интеллекта, при их наличии, а также вопрос необходимости законодательного определения института доверенных посредников – платформ для обмена данными и совместной разработки моделей искусственного интеллекта", - отмечается в отчете.
https://1prime.ru/20240521/argumenty-848371184.html
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искусственный интеллект, финансовый рынок
Банк России, искусственный интеллект, финансовый рынок
ЦБ предложит мягкое регулирование искусственного интеллекта на финрынке
ЦБ проработает вопросы мягкого регулирования ИИ на финансовом рынке
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Банк России проработает вопросы мягкого регулирования искусственного интеллекта в диалоге с участниками финансового рынка, сообщил регулятор.
"Будут разработаны предложения по использованию инструментов мягкого регулирования для минимизации рисков применения искусственного интеллекта на финансовом рынке", - указал ЦБ РФ в отчете об итогах публичного обсуждения доклада для общественных консультаций "Применение искусственного интеллекта на финансовом рынке".
Такие предложения, как сообщил регулятор, могут стать основой для создания кодекса этики применения искусственного интеллекта на финансовом рынке или дополнить существующие общеотраслевые кодексы этики.
ЦБ планирует проработать "в диалоге с участниками рынка" как вопросы мягкого регулирования, так и внесения изменений в законодательство, касающихся указанных участниками обсуждения рисков применения искусственного интеллекта, не учитываемых действующим регулированием.
"Банк России проработает вопрос снятия барьеров, препятствующих объединению участников рынка для совместной работы над моделями искусственного интеллекта, при их наличии, а также вопрос необходимости законодательного определения института доверенных посредников – платформ для обмена данными и совместной разработки моделей искусственного интеллекта", - отмечается в отчете.
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