https://1prime.ru/20240522/intellekt-848407188.html

ЦБ предложит мягкое регулирование искусственного интеллекта на финрынке

ЦБ предложит мягкое регулирование искусственного интеллекта на финрынке - 22.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ предложит мягкое регулирование искусственного интеллекта на финрынке

Банк России проработает вопросы мягкого регулирования искусственного интеллекта в диалоге с участниками финансового рынка, сообщил регулятор. | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T13:54+0300

2024-05-22T13:54+0300

2024-05-22T13:54+0300

банк россии

искусственный интеллект

финансовый рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Банк России проработает вопросы мягкого регулирования искусственного интеллекта в диалоге с участниками финансового рынка, сообщил регулятор. "Будут разработаны предложения по использованию инструментов мягкого регулирования для минимизации рисков применения искусственного интеллекта на финансовом рынке", - указал ЦБ РФ в отчете об итогах публичного обсуждения доклада для общественных консультаций "Применение искусственного интеллекта на финансовом рынке". Такие предложения, как сообщил регулятор, могут стать основой для создания кодекса этики применения искусственного интеллекта на финансовом рынке или дополнить существующие общеотраслевые кодексы этики. ЦБ планирует проработать "в диалоге с участниками рынка" как вопросы мягкого регулирования, так и внесения изменений в законодательство, касающихся указанных участниками обсуждения рисков применения искусственного интеллекта, не учитываемых действующим регулированием. "Банк России проработает вопрос снятия барьеров, препятствующих объединению участников рынка для совместной работы над моделями искусственного интеллекта, при их наличии, а также вопрос необходимости законодательного определения института доверенных посредников – платформ для обмена данными и совместной разработки моделей искусственного интеллекта", - отмечается в отчете.

https://1prime.ru/20240521/argumenty-848371184.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

искусственный интеллект, финансовый рынок