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FT заявила об "экономической катастрофе" на западном берегу Иордана - 22.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240522/iordan-848409668.html
FT заявила об "экономической катастрофе" на западном берегу Иордана
FT заявила об "экономической катастрофе" на западном берегу Иордана - 22.05.2024, ПРАЙМ
FT заявила об "экономической катастрофе" на западном берегу Иордана
Западный берег реки Иордан может столкнуться с "экономической катастрофой", если Израиль не продлит срок действия разрешения на взаимодействие израильских... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T14:51+0300
2024-05-22T14:51+0300
экономика
палестина
катастрофа
израиль
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Западный берег реки Иордан может столкнуться с "экономической катастрофой", если Израиль не продлит срок действия разрешения на взаимодействие израильских банков с палестинскими финансовыми учреждениями, пишет газета Financial Times."Западные чиновники предупредили об "экономической катастрофе" на оккупированном (Израилем) Западном берегу, если Израиль не продлит действие жизненно важного разрешения, в котором израильские банки нуждаются для поддержания отношений с их палестинскими партнерами", - пишет издание.Палестинские финансовые институты обязаны взаимодействовать с госбанком Израиля и другими израильскими банками, так как денежный расчет на Западном берегу формально ведется в шекелях. Для этого им нужно разрешение, срок действия которого заканчивается 1 июля.По словам израильского чиновника, Израиль в этот раз выдал ограниченное продление разрешения, поскольку палестинская администрация не предприняла оценку рисков финансирования терроризма. Палестинские чиновники в ответ указали на то, что им сложно проводить надлежащие проверки из-за напряженной ситуацией в сфере безопасности.По информации источников, США добиваются возобновления разрешения и хотят, чтобы союзники оказали давление на израильские власти по этому вопросу. Один из американских чиновников отметил, что палестинские банки соблюдают меры предосторожности, чтобы не допустить передачу средств террористическим группировкам.
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палестина, катастрофа, израиль
Экономика, ПАЛЕСТИНА, Катастрофа, ИЗРАИЛЬ
14:51 22.05.2024
 
FT заявила об "экономической катастрофе" на западном берегу Иордана

FT: западный берег может ждать "экономическая катастрофа" из-за бездействия Израиля

© fotolia.com / WranglerПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Западный берег реки Иордан может столкнуться с "экономической катастрофой", если Израиль не продлит срок действия разрешения на взаимодействие израильских банков с палестинскими финансовыми учреждениями, пишет газета Financial Times.
"Западные чиновники предупредили об "экономической катастрофе" на оккупированном (Израилем) Западном берегу, если Израиль не продлит действие жизненно важного разрешения, в котором израильские банки нуждаются для поддержания отношений с их палестинскими партнерами", - пишет издание.
Палестинские финансовые институты обязаны взаимодействовать с госбанком Израиля и другими израильскими банками, так как денежный расчет на Западном берегу формально ведется в шекелях. Для этого им нужно разрешение, срок действия которого заканчивается 1 июля.
По словам израильского чиновника, Израиль в этот раз выдал ограниченное продление разрешения, поскольку палестинская администрация не предприняла оценку рисков финансирования терроризма. Палестинские чиновники в ответ указали на то, что им сложно проводить надлежащие проверки из-за напряженной ситуацией в сфере безопасности.
По информации источников, США добиваются возобновления разрешения и хотят, чтобы союзники оказали давление на израильские власти по этому вопросу. Один из американских чиновников отметил, что палестинские банки соблюдают меры предосторожности, чтобы не допустить передачу средств террористическим группировкам.
Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
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13:59
 
ЭкономикаПАЛЕСТИНАКатастрофаИЗРАИЛЬ
 
 
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