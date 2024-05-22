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FT заявила об "экономической катастрофе" на западном берегу Иордана

FT заявила об "экономической катастрофе" на западном берегу Иордана - 22.05.2024, ПРАЙМ

FT заявила об "экономической катастрофе" на западном берегу Иордана

Западный берег реки Иордан может столкнуться с "экономической катастрофой", если Израиль не продлит срок действия разрешения на взаимодействие израильских... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T14:51+0300

2024-05-22T14:51+0300

2024-05-22T14:51+0300

экономика

палестина

катастрофа

израиль

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Западный берег реки Иордан может столкнуться с "экономической катастрофой", если Израиль не продлит срок действия разрешения на взаимодействие израильских банков с палестинскими финансовыми учреждениями, пишет газета Financial Times."Западные чиновники предупредили об "экономической катастрофе" на оккупированном (Израилем) Западном берегу, если Израиль не продлит действие жизненно важного разрешения, в котором израильские банки нуждаются для поддержания отношений с их палестинскими партнерами", - пишет издание.Палестинские финансовые институты обязаны взаимодействовать с госбанком Израиля и другими израильскими банками, так как денежный расчет на Западном берегу формально ведется в шекелях. Для этого им нужно разрешение, срок действия которого заканчивается 1 июля.По словам израильского чиновника, Израиль в этот раз выдал ограниченное продление разрешения, поскольку палестинская администрация не предприняла оценку рисков финансирования терроризма. Палестинские чиновники в ответ указали на то, что им сложно проводить надлежащие проверки из-за напряженной ситуацией в сфере безопасности.По информации источников, США добиваются возобновления разрешения и хотят, чтобы союзники оказали давление на израильские власти по этому вопросу. Один из американских чиновников отметил, что палестинские банки соблюдают меры предосторожности, чтобы не допустить передачу средств террористическим группировкам.

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палестина, катастрофа, израиль