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Офис президента Ирана раскрыл новые детали крушения вертолета Раиси - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Офис президента Ирана раскрыл новые детали крушения вертолета Раиси
Офис президента Ирана раскрыл новые детали крушения вертолета Раиси - 22.05.2024, ПРАЙМ
Офис президента Ирана раскрыл новые детали крушения вертолета Раиси
Погода на момент крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана и еще несколько высокопоставленных лиц, была летной, тумана не было. Об этом... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T09:20+0300
2024-05-22T09:20+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Погода на момент крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана и еще несколько высокопоставленных лиц, была летной, тумана не было. Об этом сообщил глава администрации президента Ирана Голам-Хоссейн Эсмаили, его цитирует издание IRNA."Через полчаса после полета возле медного рудника Сунгун была облачность, но это был не туман. Возможно, в глубине ущелья был туман, но на траектории нашего полета тумана не было. Облака были немного выше вертолета", — приводит издание слова Эсмаили, который на сопровождал президента, но находился в другом вертолете.По словам главы администрации, экипаж вертолета, на котором находился президент, потерялся в облаках. Пилот другого судна сделал несколько кругов, но не смог найти пропавший вертолет или установить контакт с экипажем или пассажирами.Тем не менее, связь удалось установить с имамом Джума-мечети Сайедом Мохаммад-Али аль-Хашемом, который находился на борту вертолета и рассказал о крушении. Обломки вертолета были обнаружены вблизи иранской деревни Тавиль, все пассажиры погибли.Перевозивший президента Ирана, министра иностранных дел Хстраны и других официальных лиц вертолет разбился 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил данные о гибели указанных лиц. Делегация возвращалась на вертолетах после визита в Азербайджан.
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иран, крушение, новости
Происшествия, ИРАН, крушение, Новости
09:20 22.05.2024
 
Офис президента Ирана раскрыл новые детали крушения вертолета Раиси

Глава офиса президента Ирана Эсмаили раскрыл детали крушения вертолета Раиси

© POOL | Перейти в медиабанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран. Архивное фото
© POOL
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Погода на момент крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана и еще несколько высокопоставленных лиц, была летной, тумана не было. Об этом сообщил глава администрации президента Ирана Голам-Хоссейн Эсмаили, его цитирует издание IRNA.
"Через полчаса после полета возле медного рудника Сунгун была облачность, но это был не туман. Возможно, в глубине ущелья был туман, но на траектории нашего полета тумана не было. Облака были немного выше вертолета", — приводит издание слова Эсмаили, который на сопровождал президента, но находился в другом вертолете.
По словам главы администрации, экипаж вертолета, на котором находился президент, потерялся в облаках. Пилот другого судна сделал несколько кругов, но не смог найти пропавший вертолет или установить контакт с экипажем или пассажирами.
Тем не менее, связь удалось установить с имамом Джума-мечети Сайедом Мохаммад-Али аль-Хашемом, который находился на борту вертолета и рассказал о крушении. Обломки вертолета были обнаружены вблизи иранской деревни Тавиль, все пассажиры погибли.
Перевозивший президента Ирана, министра иностранных дел Хстраны и других официальных лиц вертолет разбился 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил данные о гибели указанных лиц. Делегация возвращалась на вертолетах после визита в Азербайджан.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
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