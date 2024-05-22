https://1prime.ru/20240522/kamery-848402954.html

В России согласовали новые правила применения дорожных камер, пишут СМИ

В России согласовали новые правила применения дорожных камер, пишут СМИ - 22.05.2024, ПРАЙМ

В России согласовали новые правила применения дорожных камер, пишут СМИ

Минтранс согласовал с Министерством внутренних дел, властями субъектов РФ, а также бизнесом новые федеральные правила использования дорожных камер в стране,... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T12:04+0300

2024-05-22T12:04+0300

2024-05-22T12:05+0300

транспорт

дорожные камеры

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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Минтранс согласовал с Министерством внутренних дел, властями субъектов РФ, а также бизнесом новые федеральные правила использования дорожных камер в стране, сообщило издание "Коммерсантъ".Согласованный вариант не содержит положений об обязательном соответствии камер ГОСТу. Также в нем нет норм о дорожных динамических табло. Указанные положения вызывали наибольшую критику. Вместе с тем, правила теперь содержат норму, обязывающую маркировать транспортные средства, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения, способами, позволяющими участникам движения заранее распознать контроль на трассах.Сопредседатель рабочей группы Евгений Литвин сообщил изданию, что документ будет передан на согласование в правительственную подкомиссию, а затем на подпись к премьер-министру РФ. Он также отметил, что согласованные правила стали результатом долгих обсуждений и компромиссов, но некоторые вопросы пока остались неурегулированными, например, связанные с размещениям и выбором мест установки комплексов, фиксирующих нарушения на дорогах.

https://1prime.ru/20240521/perekup-848374368.html

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транспорт, дорожные камеры