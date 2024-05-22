https://1prime.ru/20240522/kamery-848402954.html
В России согласовали новые правила применения дорожных камер, пишут СМИ
В России согласовали новые правила применения дорожных камер, пишут СМИ - 22.05.2024, ПРАЙМ
В России согласовали новые правила применения дорожных камер, пишут СМИ
Минтранс согласовал с Министерством внутренних дел, властями субъектов РФ, а также бизнесом новые федеральные правила использования дорожных камер в стране,... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T12:04+0300
2024-05-22T12:04+0300
2024-05-22T12:05+0300
транспорт
дорожные камеры
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/00/842860077_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_662dcb53ddc49d31d205b9216dde9d55.jpg
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Минтранс согласовал с Министерством внутренних дел, властями субъектов РФ, а также бизнесом новые федеральные правила использования дорожных камер в стране, сообщило издание "Коммерсантъ".Согласованный вариант не содержит положений об обязательном соответствии камер ГОСТу. Также в нем нет норм о дорожных динамических табло. Указанные положения вызывали наибольшую критику. Вместе с тем, правила теперь содержат норму, обязывающую маркировать транспортные средства, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения, способами, позволяющими участникам движения заранее распознать контроль на трассах.Сопредседатель рабочей группы Евгений Литвин сообщил изданию, что документ будет передан на согласование в правительственную подкомиссию, а затем на подпись к премьер-министру РФ. Он также отметил, что согласованные правила стали результатом долгих обсуждений и компромиссов, но некоторые вопросы пока остались неурегулированными, например, связанные с размещениям и выбором мест установки комплексов, фиксирующих нарушения на дорогах.
https://1prime.ru/20240521/perekup-848374368.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/00/842860077_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_3446a00f32584c72ae2eb577da7bc5db.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
транспорт, дорожные камеры
Транспорт, дорожные камеры
В России согласовали новые правила применения дорожных камер, пишут СМИ
"Ъ": Минтранс согласовал новые правила применения дорожных камер в России
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ.
Минтранс согласовал с Министерством внутренних дел, властями субъектов РФ, а также бизнесом новые федеральные правила использования дорожных камер в стране, сообщило издание "Коммерсантъ"
.
Согласованный вариант не содержит положений об обязательном соответствии камер ГОСТу. Также в нем нет норм о дорожных динамических табло. Указанные положения вызывали наибольшую критику.
Вместе с тем, правила теперь содержат норму, обязывающую маркировать транспортные средства, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения, способами, позволяющими участникам движения заранее распознать контроль на трассах.
Сопредседатель рабочей группы Евгений Литвин сообщил изданию, что документ будет передан на согласование в правительственную подкомиссию, а затем на подпись к премьер-министру РФ. Он также отметил, что согласованные правила стали результатом долгих обсуждений и компромиссов, но некоторые вопросы пока остались неурегулированными, например, связанные с размещениям и выбором мест установки комплексов, фиксирующих нарушения на дорогах.
Россиянам рассказали, как перекупы обманывают при продаже подержанных авто