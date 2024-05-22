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"Тинькофф" запускает первую в России тактильную банковскую карту

"Тинькофф" запускает первую в России тактильную банковскую карту - 22.05.2024, ПРАЙМ

"Тинькофф" запускает первую в России тактильную банковскую карту

"Тинькофф" запускает первую в России тактильную банковскую карту для людей с нарушениями зрения, сообщил РИА Новости представитель банка. | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T06:09+0300

2024-05-22T06:09+0300

2024-05-22T06:09+0300

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банки

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. "Тинькофф" запускает первую в России тактильную банковскую карту для людей с нарушениями зрения, сообщил РИА Новости представитель банка. "Тинькофф" запускает тактильную дебетовую карту Tinkoff Black - первую в России банковскую карту, разработанную совместно со слабовидящими и незрячими клиентами, которая решает проблему их финансовой безопасности и удобства пользования банковскими продуктами. Партнером проекта стала платежная система "Мир", - сообщил представитель. На короткой стороне карты предусмотрена специальная выемка в форме волны, которая позволит не только найти ее, не глядя, но и правильно вставить в банкомат, а входящий в комплект специальный картхолдер тоже облегчит поиск карты. Повышенная контрастность и увеличенный шрифт помогут людям с нарушениями зрения и сложностями в восприятии цветов. Такие преимущества новой карты, по словам представителя "Тинькофф", положительно оценили эксперты Всероссийского общества слепых и респонденты фокус-групп в рамках пилотного тестирования. По словам представителя "Тинькофф", карта поможет снизить технологический разрыв, с которым сталкиваются клиенты с ограничениями зрения. Он пояснил, что бесконтактная оплата может быть технически доступна не на всех моделях телефонов, эмбоссинг - объемная печать цифр и букв на картах - все реже используется на банковском рынке по технологическим и экономическим соображениям, а шрифт Брайля знают не все люди с нарушениями зрения. "Тестовые образцы этой специальной карты прошли серьезную экспертизу на соответствие нашим критериям качества. Отдельно отмечу, что обновленный "пластик" решает важную проблему безопасности, ведь теперь владельцы карты могут самостоятельно и без сторонней помощи определить, какую именно карту им нужно использовать", - отметила директор департамента маркетинга и коммуникаций платежной системы "Мир" Наталья Пейсахович. Карты выпускаются лимитированным тиражом, в дальнейшем, как отметили в "Тинькофф", их выпуск будет расширяться с учетом комментариев и потребностей клиентов. "При разработке тактильной карты мы увидели, как много еще предстоит сделать. Скоро мы планируем представить обновленные версии наших сервисов, разработанных с учетом потребностей всех клиентов. Без исключений", - добавила директор по развитию розничных сегментов, вице-президент "Тинькофф" Вера Лейченко.

https://1prime.ru/20240520/moshenniki-848321262.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, тинькофф, банковские карты