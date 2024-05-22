https://1prime.ru/20240522/kasko-848414744.html

"Росгосстрах" назвал вероятную стоимость каско для новых автомобилей Volga

"Росгосстрах" назвал вероятную стоимость каско для новых автомобилей Volga - 22.05.2024, ПРАЙМ

"Росгосстрах" назвал вероятную стоимость каско для новых автомобилей Volga

Стоимость каско для новых автомобилей Volga на первоначальном этапе может составить от 70 тысяч до 85 тысяч рублей в год, подсчитали для РИА Новости эксперты... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T16:31+0300

2024-05-22T16:31+0300

2024-05-22T16:31+0300

россия

каско

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/83515/23/835152308_0:0:3245:1825_1920x0_80_0_0_b9449384252bef2eca7c72f5bc9ebb78.jpg

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Стоимость каско для новых автомобилей Volga на первоначальном этапе может составить от 70 тысяч до 85 тысяч рублей в год, подсчитали для РИА Новости эксперты "Росгосстраха". Цена на автомобили Volga пока не разглашается. Ранее в среду автоэксперт Максим Кадаков поделился мнением с РИА Новости, что стоимость новых Volga предположительно составит около 2,5 миллиона рублей за седан C40, от 2,5 до 3 миллионов рублей за кроссовер K30 и от 3 до 3,5 миллиона рублей за кроссовер К40. Он также отметил, что внешне седан Volga C40 напоминает китайский Changan Raeton Plus, кроссовер K30 - Oshan X5 Plus, а кроссовер К40 - Changan UNI-Z. "При таких параметрах цена годового полиса каско для большинства российских водителей поначалу будет в диапазоне от 70 тысяч до 85 тысяч рублей. В дальнейшем тарифы страхования "Волги" буду зависеть в том числе и от уровня локализации производства в нашей стране и, следовательно, доступности и стоимости цен на запчасти для выпускаемых в Нижнем Новгороде автомобилей", - сказала начальник управления добровольного розничного автострахования "Росгосстраха" Елена Федорова. "Двенадцать наших клиентов оформляют в "Росгосстрахе" ОСАГО для управления "Волгой" уже более 20 лет, с самого первого года введения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Причем, представлен практически весь модельный ряд "Волг", сходивших с конвейера, - от ГАЗ-21 и "двадцать четвертой", до ГАЗ 3110. Уверена, что вскоре в нашем портфеле ОСАГО и каско появятся и новые модели из Нижнего Новгорода", – добавила она. Во вторник новый автомобильный бренд Volga презентовал свою модельную линейку на выставке ЦИПР-2024. Запуск серийного производства организует компания "Производство легковых автомобилей" на заводе в Нижнем Новгороде. Каком именно - официально не раскрывается, однако уточняется, что выпуск новинок планируется начать в 2024 году. Объем инвестиций в проект оценивается в более чем 60 миллиардов рублей. Летом прошлого года ныне первый вице-премьер РФ Денис Мантуров анонсировал возрождение автобренда "Волга", тогда он отмечал, что выпуск таких машин будет налажен в Нижнем Новгороде при поддержке технологического партнера.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, каско, новости