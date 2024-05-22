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Риски велики. На Украине НАТО остановилась у ядерной черты
Риски велики. На Украине НАТО остановилась у ядерной черты - 22.05.2024, ПРАЙМ
Риски велики. На Украине НАТО остановилась у ядерной черты
Если Североатлантический альянс решится использовать конвенциональные силы некоторых своих стран-членов против России, это повысит вероятность начала ядерной... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T10:58+0300
2024-05-22T10:58+0300
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Если Североатлантический альянс решится использовать конвенциональные силы некоторых своих стран-членов против России, это повысит вероятность начала ядерной войны в мире, пишет ČA.Отмечается, что при отправке на помощь Киеву конвенциональных сил, то есть прямом применении наземных, воздушных, морских и других войск отдельных стран-членов альянса, не идет речи о совместной акции НАТО. В противном случае сложилась бы ситуация, при которой, согласно российской Военной доктрине от 2014 года, это будет расценено как угроза жизненным интересам РФ, что является доводом для применения Москвой ядерного оружия. Вместе с тем и использование конвенциональных сил на Украине может привести к аналогичной ситуации.По мнению авторов материала, в настоящее время применение войск НАТО на Украине остается на втором уровне конвенциональной эскалационной шкалы, но отдельные ее вехи можно перескочить. К этому могут привести лишь несколько решений руководства ряда стран. Однако по шкале можно не только взбираться вверх, но и спускаться вниз, поэтому следует постоянно повторять, что конфликт на Украине нужно как можно скорее закончить, пишет ČA. Авторы материала считают бессмысленными мечты Киева о границах 1991 года, так как сейчас ему приходится выбирать между плохим и очень плохим решениями. Если кто-то из украинских политиков против движения к миру, то ему следует скорее уйти и дело не в сохранении престижа, а в том, что конфликт может эскалировать, заключает ČA.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
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Политика, НАТО, ЗАПАД, УКРАИНА, РОССИЯ
Риски велики. На Украине НАТО остановилась у ядерной черты
ČA: расширение конфликта с Украины на Европу зависит от действий НАТО
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ.
Если Североатлантический альянс решится использовать конвенциональные силы некоторых своих стран-членов против России, это повысит вероятность начала ядерной войны в мире, пишет ČA
.
Отмечается, что при отправке на помощь Киеву конвенциональных сил, то есть прямом применении наземных, воздушных, морских и других войск отдельных стран-членов альянса, не идет речи о совместной акции НАТО. В противном случае сложилась бы ситуация, при которой, согласно российской Военной доктрине от 2014 года, это будет расценено как угроза жизненным интересам РФ, что является доводом для применения Москвой ядерного оружия. Вместе с тем и использование конвенциональных сил на Украине может привести к аналогичной ситуации.
По мнению авторов материала, в настоящее время применение войск НАТО на Украине остается на втором уровне конвенциональной эскалационной шкалы, но отдельные ее вехи можно перескочить. К этому могут привести лишь несколько решений руководства ряда стран.
Однако по шкале можно не только взбираться вверх, но и спускаться вниз, поэтому следует постоянно повторять, что конфликт на Украине нужно как можно скорее закончить, пишет ČA.
Авторы материала считают бессмысленными мечты Киева о границах 1991 года, так как сейчас ему приходится выбирать между плохим и очень плохим решениями. Если кто-то из украинских политиков против движения к миру, то ему следует скорее уйти и дело не в сохранении престижа, а в том, что конфликт может эскалировать, заключает ČA.
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