Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Конгрессмены призвали разрешить Украине наносить удары по РФ оружием из США - 22.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240522/kongress-848387617.html
Конгрессмены призвали разрешить Украине наносить удары по РФ оружием из США
Конгрессмены призвали разрешить Украине наносить удары по РФ оружием из США - 22.05.2024, ПРАЙМ
Конгрессмены призвали разрешить Украине наносить удары по РФ оружием из США
Возглавляемая председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером группа конгрессменов из США призвала главу Минобороны страны Ллойда... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T05:23+0300
2024-05-22T05:23+0300
политика
сша
пентагон
поддержка украины
https://cdnn.1prime.ru/img/76767/83/767678350_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_cfc0a0bea253b53b10c1539838030423.jpg
ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. Возглавляемая председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером группа конгрессменов из США призвала главу Минобороны страны Ллойда Остина позволить Киеву использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории РФ, следует из письма законодателей. "Необходимо, чтобы администрация Байдена разрешила военному руководству Украины проводить полный спектр необходимых операций", — говорится в документе. Эта группа конгрессменов, по сути, предлагает американской администрации авторизовать использование предоставленных Вашингтоном вооружений для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах". По их словам, Украина продолжает добиваться данного разрешения Вашингтона, а Белый дом "сковывает" действия украинских войск своими ограничениями. Официально позиция Пентагона по данному вопросу остается неизменной — он выступает против использования передаваемого оружия для нанесения ударов по территории РФ. "Наша политика не меняется — мы фокусируемся на предоставлении Украине средств для самообороны своей территории. Мы продолжим эти обсуждения с нашими украинскими партнерами", — заявил во вторник официальный представитель минобороны США Патрик Райдер. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240521/provokatsiya-848383738.html
сша
пентагон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76767/83/767678350_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_88458b8245b9a4382be5994bd22ed7a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, пентагон, поддержка украины
Политика, США, Пентагон, поддержка Украины
05:23 22.05.2024
 
Конгрессмены призвали разрешить Украине наносить удары по РФ оружием из США

В конгрессе США призвали разрешить Киеву бить по России американским оружием

© fotolia.com / f11photo%Капитолий
%Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© fotolia.com / f11photo
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. Возглавляемая председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером группа конгрессменов из США призвала главу Минобороны страны Ллойда Остина позволить Киеву использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории РФ, следует из письма законодателей.
"Необходимо, чтобы администрация Байдена разрешила военному руководству Украины проводить полный спектр необходимых операций", — говорится в документе.
Эта группа конгрессменов, по сути, предлагает американской администрации авторизовать использование предоставленных Вашингтоном вооружений для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".
По их словам, Украина продолжает добиваться данного разрешения Вашингтона, а Белый дом "сковывает" действия украинских войск своими ограничениями.
Официально позиция Пентагона по данному вопросу остается неизменной — он выступает против использования передаваемого оружия для нанесения ударов по территории РФ.
"Наша политика не меняется — мы фокусируемся на предоставлении Украине средств для самообороны своей территории. Мы продолжим эти обсуждения с нашими украинскими партнерами", — заявил во вторник официальный представитель минобороны США Патрик Райдер.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
Готовят войска. Генерал ВСУ раскрыл, как НАТО начнет "провоцировать" Россию
Вчера, 18:34
 
ПолитикаСШАПентагонподдержка Украины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала