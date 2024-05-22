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Конгрессмены призвали разрешить Украине наносить удары по РФ оружием из США

Конгрессмены призвали разрешить Украине наносить удары по РФ оружием из США - 22.05.2024, ПРАЙМ

Конгрессмены призвали разрешить Украине наносить удары по РФ оружием из США

Возглавляемая председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером группа конгрессменов из США призвала главу Минобороны страны Ллойда... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T05:23+0300

2024-05-22T05:23+0300

2024-05-22T05:23+0300

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ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. Возглавляемая председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером группа конгрессменов из США призвала главу Минобороны страны Ллойда Остина позволить Киеву использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории РФ, следует из письма законодателей. "Необходимо, чтобы администрация Байдена разрешила военному руководству Украины проводить полный спектр необходимых операций", — говорится в документе. Эта группа конгрессменов, по сути, предлагает американской администрации авторизовать использование предоставленных Вашингтоном вооружений для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах". По их словам, Украина продолжает добиваться данного разрешения Вашингтона, а Белый дом "сковывает" действия украинских войск своими ограничениями. Официально позиция Пентагона по данному вопросу остается неизменной — он выступает против использования передаваемого оружия для нанесения ударов по территории РФ. "Наша политика не меняется — мы фокусируемся на предоставлении Украине средств для самообороны своей территории. Мы продолжим эти обсуждения с нашими украинскими партнерами", — заявил во вторник официальный представитель минобороны США Патрик Райдер. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240521/provokatsiya-848383738.html

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сша, пентагон, поддержка украины