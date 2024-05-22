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На Украине заподозрили руководство военной части в хищении на закупках - 22.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240522/korruptsiya-848403889.html
На Украине заподозрили руководство военной части в хищении на закупках
На Украине заподозрили руководство военной части в хищении на закупках - 22.05.2024, ПРАЙМ
На Украине заподозрили руководство военной части в хищении на закупках
Командиру воинской части на Украине, его заместителю и двум предпринимателям предъявлены обвинения в хищении более пяти миллионов гривен во время закупки... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T12:30+0300
2024-05-22T13:11+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Командиру воинской части на Украине, его заместителю и двум предпринимателям предъявлены обвинения в хищении более пяти миллионов гривен во время закупки генераторов для ВСУ, заявили в госбюро расследований (ГБР) Украины."Работники ГБР сообщили о подозрении командиру военной части и его заместителю, а также двум предпринимателям. Установлено, что при закупке дизельных генераторов на нужды ВСУ было присвоено оборудование на более чем 5 миллионов гривен", — следует из сообщения ведомства, опубликованного в Telegram-канале.Сообщения о коррупционных преступлениях на Украине, особенно в сфере обороны, появляются регулярно. Например, в январе Министерство обороны Украины разорвало контракты с фирмами Игоря Гринкевича, которые были замешаны в скандальных закупках формы для ВСУ.В этом же месяце были задержаны полковник ВСУ и генеральный директор компании-поставщика оборонной продукции по подозрению в коррупции. Опросы украинских новостных изданий демонстрируют, что более половины украинцев считаю коррупцию главной угрозой для развития страны.
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украина, финансы, коррупция, новости
Экономика, УКРАИНА, Финансы, коррупция, Новости
12:30 22.05.2024 (обновлено: 13:11 22.05.2024)
 
На Украине заподозрили руководство военной части в хищении на закупках

На Украине заподозрили руководство военной части в присвоении $127 тыс на закупках

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Командиру воинской части на Украине, его заместителю и двум предпринимателям предъявлены обвинения в хищении более пяти миллионов гривен во время закупки генераторов для ВСУ, заявили в госбюро расследований (ГБР) Украины.
"Работники ГБР сообщили о подозрении командиру военной части и его заместителю, а также двум предпринимателям. Установлено, что при закупке дизельных генераторов на нужды ВСУ было присвоено оборудование на более чем 5 миллионов гривен", — следует из сообщения ведомства, опубликованного в Telegram-канале.
Сообщения о коррупционных преступлениях на Украине, особенно в сфере обороны, появляются регулярно. Например, в январе Министерство обороны Украины разорвало контракты с фирмами Игоря Гринкевича, которые были замешаны в скандальных закупках формы для ВСУ.
В этом же месяце были задержаны полковник ВСУ и генеральный директор компании-поставщика оборонной продукции по подозрению в коррупции. Опросы украинских новостных изданий демонстрируют, что более половины украинцев считаю коррупцию главной угрозой для развития страны.
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