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На Украине заподозрили руководство военной части в хищении на закупках

На Украине заподозрили руководство военной части в хищении на закупках - 22.05.2024, ПРАЙМ

На Украине заподозрили руководство военной части в хищении на закупках

Командиру воинской части на Украине, его заместителю и двум предпринимателям предъявлены обвинения в хищении более пяти миллионов гривен во время закупки... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T12:30+0300

2024-05-22T12:30+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Командиру воинской части на Украине, его заместителю и двум предпринимателям предъявлены обвинения в хищении более пяти миллионов гривен во время закупки генераторов для ВСУ, заявили в госбюро расследований (ГБР) Украины."Работники ГБР сообщили о подозрении командиру военной части и его заместителю, а также двум предпринимателям. Установлено, что при закупке дизельных генераторов на нужды ВСУ было присвоено оборудование на более чем 5 миллионов гривен", — следует из сообщения ведомства, опубликованного в Telegram-канале.Сообщения о коррупционных преступлениях на Украине, особенно в сфере обороны, появляются регулярно. Например, в январе Министерство обороны Украины разорвало контракты с фирмами Игоря Гринкевича, которые были замешаны в скандальных закупках формы для ВСУ.В этом же месяце были задержаны полковник ВСУ и генеральный директор компании-поставщика оборонной продукции по подозрению в коррупции. Опросы украинских новостных изданий демонстрируют, что более половины украинцев считаю коррупцию главной угрозой для развития страны.

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украина, финансы, коррупция, новости