https://1prime.ru/20240522/kosmos-848393240.html

Россия запустила противоспутниковое оружие, заявили в Пентагоне

Россия запустила противоспутниковое оружие, заявили в Пентагоне - 22.05.2024, ПРАЙМ

Россия запустила противоспутниковое оружие, заявили в Пентагоне

Москва 16 мая вывела в космос спутник, способный атаковать другие находящиеся на околоземной орбите космические аппараты. Об этом заявил в ходе брифинга... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T09:17+0300

2024-05-22T09:17+0300

2024-05-22T09:17+0300

вооружения

пентагон

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спутники

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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Москва 16 мая вывела в космос спутник, способный атаковать другие находящиеся на околоземной орбите космические аппараты. Об этом заявил в ходе брифинга представитель Пентагона Патрик Райдер.Согласно оценке Пентагона, этот спутник, "скорее всего, является противокосмическим оружием, предположительно способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите".В американском оборонном ведомстве напомнили, что там находятся правительственные спутники США.Минобороны РФ ранее сообщало о запуске в ночь на 17 мая с космодрома Плесецк ракеты-носителя "Союз-2.1б" с находящимися на борту космическими аппаратами на борту.

https://1prime.ru/20240521/kosmos-848363488.html

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пентагон, космос, спутники