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Россия запустила противоспутниковое оружие, заявили в Пентагоне - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Россия запустила противоспутниковое оружие, заявили в Пентагоне
Россия запустила противоспутниковое оружие, заявили в Пентагоне - 22.05.2024, ПРАЙМ
Россия запустила противоспутниковое оружие, заявили в Пентагоне
Москва 16 мая вывела в космос спутник, способный атаковать другие находящиеся на околоземной орбите космические аппараты. Об этом заявил в ходе брифинга... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T09:17+0300
2024-05-22T09:17+0300
вооружения
пентагон
космос
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Москва 16 мая вывела в космос спутник, способный атаковать другие находящиеся на околоземной орбите космические аппараты. Об этом заявил в ходе брифинга представитель Пентагона Патрик Райдер.Согласно оценке Пентагона, этот спутник, "скорее всего, является противокосмическим оружием, предположительно способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите".В американском оборонном ведомстве напомнили, что там находятся правительственные спутники США.Минобороны РФ ранее сообщало о запуске в ночь на 17 мая с космодрома Плесецк ракеты-носителя "Союз-2.1б" с находящимися на борту космическими аппаратами на борту.
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пентагон, космос, спутники
Вооружения, Пентагон, космос, спутники
09:17 22.05.2024
 
Россия запустила противоспутниковое оружие, заявили в Пентагоне

Пентагон: Россия запустила в космос аппарат, способный атаковать другие спутники

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Москва 16 мая вывела в космос спутник, способный атаковать другие находящиеся на околоземной орбите космические аппараты. Об этом заявил в ходе брифинга представитель Пентагона Патрик Райдер.
Согласно оценке Пентагона, этот спутник, "скорее всего, является противокосмическим оружием, предположительно способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите".
В американском оборонном ведомстве напомнили, что там находятся правительственные спутники США.
Минобороны РФ ранее сообщало о запуске в ночь на 17 мая с космодрома Плесецк ракеты-носителя "Союз-2.1б" с находящимися на борту космическими аппаратами на борту.
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ВооруженияПентагонкосмосспутники
 
 
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