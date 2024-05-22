https://1prime.ru/20240522/kosmos-848393240.html
Россия запустила противоспутниковое оружие, заявили в Пентагоне
Россия запустила противоспутниковое оружие, заявили в Пентагоне - 22.05.2024, ПРАЙМ
Россия запустила противоспутниковое оружие, заявили в Пентагоне
Москва 16 мая вывела в космос спутник, способный атаковать другие находящиеся на околоземной орбите космические аппараты. Об этом заявил в ходе брифинга... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T09:17+0300
2024-05-22T09:17+0300
2024-05-22T09:17+0300
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Москва 16 мая вывела в космос спутник, способный атаковать другие находящиеся на околоземной орбите космические аппараты. Об этом заявил в ходе брифинга представитель Пентагона Патрик Райдер.Согласно оценке Пентагона, этот спутник, "скорее всего, является противокосмическим оружием, предположительно способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите".В американском оборонном ведомстве напомнили, что там находятся правительственные спутники США.Минобороны РФ ранее сообщало о запуске в ночь на 17 мая с космодрома Плесецк ракеты-носителя "Союз-2.1б" с находящимися на борту космическими аппаратами на борту.
https://1prime.ru/20240521/kosmos-848363488.html
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пентагон, космос, спутники
Вооружения, Пентагон, космос, спутники
Россия запустила противоспутниковое оружие, заявили в Пентагоне
Пентагон: Россия запустила в космос аппарат, способный атаковать другие спутники
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ.
Москва 16 мая вывела в космос спутник, способный атаковать другие находящиеся на околоземной орбите космические аппараты. Об этом заявил
в ходе брифинга представитель Пентагона Патрик Райдер.
Согласно оценке Пентагона, этот спутник, "скорее всего, является противокосмическим оружием, предположительно способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите".
В американском оборонном ведомстве напомнили, что там находятся правительственные спутники США.
Минобороны РФ ранее сообщало о запуске в ночь на 17 мая с космодрома Плесецк ракеты-носителя "Союз-2.1б" с находящимися на борту космическими аппаратами на борту.
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