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Названа самая закредитованная отрасль в России

Названа самая закредитованная отрасль в России - 22.05.2024, ПРАЙМ

Названа самая закредитованная отрасль в России

Сфера транспортировки и хранения стала самой закредитованной в России в 2023 году - 63% компаний из этой сферы имеют кредиты, говорится в исследовании банка для | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T06:16+0300

2024-05-22T06:16+0300

2024-05-22T06:16+0300

экономика

кредиты

экономика рф

грузоперевозки

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Сфера транспортировки и хранения стала самой закредитованной в России в 2023 году - 63% компаний из этой сферы имеют кредиты, говорится в исследовании банка для предпринимателей и предприятий "Точка". "Самой закредитованной отраслью, по данным государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности, стала "Транспортировка и хранение" - 63% компаний из этой сферы имеют долговые обязательства перед банками", - сказано в материалах. Эксперты предполагают, что это может быть связано с тем, что такие компании вкладывают много средств в обновление и улучшение своих транспортных и складских систем. Во-вторых, потребность в транспортировке и хранении товаров растет из-за интернет-торговли. И в-третьих, услуги компаний из этой сферы могут быть сезонными, что ведет к необходимости заемных средств для поддержания работы компании. По данным аналитиков, на втором месте оказалась "Деятельность по операциям с недвижимым имуществом", в этой отрасли 61% компаний имеют кредиты. Тройку лидеров самых закредитованных отраслей замыкает "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", в которой 58% компаний с кредитами. С показателем закредитованности в 56% - сферы "Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений" и "Добыча полезных ископаемых". Аналитики отмечают, что в 2023 году общий показатель задолженности снизился на один процентный пункт по сравнению с 2022 годом. Однако этот показатель можно рассматривать как инвестиции со стороны государства, поскольку в 2023 году предприятия из многих отраслей (например, обрабатывающая промышленность, транспортировка и хранение, деятельность гостиниц и другие) могли получить кредиты по льготным ставкам.

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кредиты, экономика рф, грузоперевозки