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Отношения России и Франции находятся в глубочайшем кризисе, заявили в МИД - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Отношения России и Франции находятся в глубочайшем кризисе, заявили в МИД
Отношения России и Франции находятся в глубочайшем кризисе, заявили в МИД - 22.05.2024, ПРАЙМ
Отношения России и Франции находятся в глубочайшем кризисе, заявили в МИД
Отношения между Москвой и Парижем находятся в глубочайшем кризисе, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T06:46+0300
2024-05-22T06:46+0300
политика
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Отношения между Москвой и Парижем находятся в глубочайшем кризисе, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. "Хотел бы обратить внимание на то, что российско-французские отношения уже находятся в глубочайшем кризисе, который сложно сопоставить даже с периодом холодной войны", — сказал он. По словам дипломата, все основные механизмы межгосударственного взаимодействия в политической и экономической сферах, в области культуры, образования и спорта заблокированы по инициативе французской стороны. Студенников отметил, что это не выбор Москвы, а результат "проводимой западниками уже на протяжении многих лет целенаправленной политики сдерживания и давления на Россию, которая в итоге трансформировалась в полномасштабную гибридную войну" против РФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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франция, международные отношения
Политика, ФРАНЦИЯ, международные отношения
06:46 22.05.2024
 
Отношения России и Франции находятся в глубочайшем кризисе, заявили в МИД

Дипломат Студенников: отношения России и Франции находятся в глубочайшем кризисе

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЕлисейский дворец в Париже
Елисейский дворец в Париже - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Отношения между Москвой и Парижем находятся в глубочайшем кризисе, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
"Хотел бы обратить внимание на то, что российско-французские отношения уже находятся в глубочайшем кризисе, который сложно сопоставить даже с периодом холодной войны", — сказал он.
По словам дипломата, все основные механизмы межгосударственного взаимодействия в политической и экономической сферах, в области культуры, образования и спорта заблокированы по инициативе французской стороны.
Студенников отметил, что это не выбор Москвы, а результат "проводимой западниками уже на протяжении многих лет целенаправленной политики сдерживания и давления на Россию, которая в итоге трансформировалась в полномасштабную гибридную войну" против РФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Париж - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
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