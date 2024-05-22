https://1prime.ru/20240522/krizis-848390555.html
Отношения России и Франции находятся в глубочайшем кризисе, заявили в МИД
Отношения России и Франции находятся в глубочайшем кризисе, заявили в МИД - 22.05.2024, ПРАЙМ
Отношения России и Франции находятся в глубочайшем кризисе, заявили в МИД
Отношения между Москвой и Парижем находятся в глубочайшем кризисе, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T06:46+0300
2024-05-22T06:46+0300
2024-05-22T06:46+0300
политика
франция
международные отношения
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/76/836367672_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_913aff56c95e6dd20def359dbc9ae018.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Отношения между Москвой и Парижем находятся в глубочайшем кризисе, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. "Хотел бы обратить внимание на то, что российско-французские отношения уже находятся в глубочайшем кризисе, который сложно сопоставить даже с периодом холодной войны", — сказал он. По словам дипломата, все основные механизмы межгосударственного взаимодействия в политической и экономической сферах, в области культуры, образования и спорта заблокированы по инициативе французской стороны. Студенников отметил, что это не выбор Москвы, а результат "проводимой западниками уже на протяжении многих лет целенаправленной политики сдерживания и давления на Россию, которая в итоге трансформировалась в полномасштабную гибридную войну" против РФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/20240520/plan-848324094.html
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/76/836367672_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5be9528076a1c529f8cecfebdfe93010.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, международные отношения
Политика, ФРАНЦИЯ, международные отношения
Отношения России и Франции находятся в глубочайшем кризисе, заявили в МИД
Дипломат Студенников: отношения России и Франции находятся в глубочайшем кризисе
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Отношения между Москвой и Парижем находятся в глубочайшем кризисе, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
"Хотел бы обратить внимание на то, что российско-французские отношения уже находятся в глубочайшем кризисе, который сложно сопоставить даже с периодом холодной войны", — сказал он.
По словам дипломата, все основные механизмы межгосударственного взаимодействия в политической и экономической сферах, в области культуры, образования и спорта заблокированы по инициативе французской стороны.
Студенников отметил, что это не выбор Москвы, а результат "проводимой западниками уже на протяжении многих лет целенаправленной политики сдерживания и давления на Россию, которая в итоге трансформировалась в полномасштабную гибридную войну" против РФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 10.00 мск.
"Ответить ударом". Во Франции предложили зловещий план против России