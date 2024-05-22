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Отношения России и Франции находятся в глубочайшем кризисе, заявили в МИД

Отношения России и Франции находятся в глубочайшем кризисе, заявили в МИД - 22.05.2024, ПРАЙМ

Отношения России и Франции находятся в глубочайшем кризисе, заявили в МИД

Отношения между Москвой и Парижем находятся в глубочайшем кризисе, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T06:46+0300

2024-05-22T06:46+0300

2024-05-22T06:46+0300

политика

франция

международные отношения

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Отношения между Москвой и Парижем находятся в глубочайшем кризисе, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. "Хотел бы обратить внимание на то, что российско-французские отношения уже находятся в глубочайшем кризисе, который сложно сопоставить даже с периодом холодной войны", — сказал он. По словам дипломата, все основные механизмы межгосударственного взаимодействия в политической и экономической сферах, в области культуры, образования и спорта заблокированы по инициативе французской стороны. Студенников отметил, что это не выбор Москвы, а результат "проводимой западниками уже на протяжении многих лет целенаправленной политики сдерживания и давления на Россию, которая в итоге трансформировалась в полномасштабную гибридную войну" против РФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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франция, международные отношения