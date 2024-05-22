Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Куренков прибыл в Якутию, где ввели режим ЧС из-за паводка - 22.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240522/kurenkov-848391821.html
Куренков прибыл в Якутию, где ввели режим ЧС из-за паводка
Куренков прибыл в Якутию, где ввели режим ЧС из-за паводка - 22.05.2024, ПРАЙМ
Куренков прибыл в Якутию, где ввели режим ЧС из-за паводка
Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл с рабочим визитом в Якутию, где действует режим ЧС из-за паводка. Он этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T07:51+0300
2024-05-22T07:51+0300
происшествия
якутия
паводок
мчс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83840/09/838400923_0:120:2556:1558_1920x0_80_0_0_56294362d671e085d5573a133d204a8d.jpg
ЯКУТСК, 22 мая - ПРАЙМ. Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл с рабочим визитом в Якутию, где действует режим ЧС из-за паводка. Он этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. Отмечается, что в ходе визита Куренков вместе с главой республики Айсеном Николаевым посетит пострадавшее от паводка село Столбы Намского района. Также пройдет встреча с населением, глава МЧС посетит пункты временного размещения. Также он совершит облет территории. В региональном Главке МЧС сообщили, в городе Якутск Куренков побывает на стадионе "Туймаада", где проверит ход подготовительных работ к МСИ "Дети Азии". "По итогам рабочей поездки глава МЧС России проведет совещание в правительстве республики", — отметили в пресс-службе.
https://1prime.ru/20240515/pavodki-848189324.html
якутия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83840/09/838400923_24:0:2276:1689_1920x0_80_0_0_68995cd48e62d1577770fd044754957b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
якутия, паводок, мчс россии
Происшествия, ЯКУТИЯ, паводок, МЧС России
07:51 22.05.2024
 
Куренков прибыл в Якутию, где ввели режим ЧС из-за паводка

Глава МЧС Куренков прибыл с рабочим визитом в Якутию, где введен режим ЧС

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЯКУТСК, 22 мая - ПРАЙМ. Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл с рабочим визитом в Якутию, где действует режим ЧС из-за паводка. Он этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
Отмечается, что в ходе визита Куренков вместе с главой республики Айсеном Николаевым посетит пострадавшее от паводка село Столбы Намского района. Также пройдет встреча с населением, глава МЧС посетит пункты временного размещения. Также он совершит облет территории.
В региональном Главке МЧС сообщили, в городе Якутск Куренков побывает на стадионе "Туймаада", где проверит ход подготовительных работ к МСИ "Дети Азии".
"По итогам рабочей поездки глава МЧС России проведет совещание в правительстве республики", — отметили в пресс-службе.
Паводок в окрестностях шоссе Тюнина в городе Кургане - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
Оренбургской области выделят пять миллиардов рублей из-за паводка
15 мая, 12:12
 
ПроисшествияЯКУТИЯпаводокМЧС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала