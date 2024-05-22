https://1prime.ru/20240522/kurenkov-848391821.html

Куренков прибыл в Якутию, где ввели режим ЧС из-за паводка

Куренков прибыл в Якутию, где ввели режим ЧС из-за паводка - 22.05.2024, ПРАЙМ

Куренков прибыл в Якутию, где ввели режим ЧС из-за паводка

Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл с рабочим визитом в Якутию, где действует режим ЧС из-за паводка. Он этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T07:51+0300

2024-05-22T07:51+0300

2024-05-22T07:51+0300

происшествия

якутия

паводок

мчс россии

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ЯКУТСК, 22 мая - ПРАЙМ. Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл с рабочим визитом в Якутию, где действует режим ЧС из-за паводка. Он этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. Отмечается, что в ходе визита Куренков вместе с главой республики Айсеном Николаевым посетит пострадавшее от паводка село Столбы Намского района. Также пройдет встреча с населением, глава МЧС посетит пункты временного размещения. Также он совершит облет территории. В региональном Главке МЧС сообщили, в городе Якутск Куренков побывает на стадионе "Туймаада", где проверит ход подготовительных работ к МСИ "Дети Азии". "По итогам рабочей поездки глава МЧС России проведет совещание в правительстве республики", — отметили в пресс-службе.

https://1prime.ru/20240515/pavodki-848189324.html

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якутия, паводок, мчс россии