https://1prime.ru/20240522/kurenkov-848391821.html
Куренков прибыл в Якутию, где ввели режим ЧС из-за паводка
Куренков прибыл в Якутию, где ввели режим ЧС из-за паводка - 22.05.2024, ПРАЙМ
Куренков прибыл в Якутию, где ввели режим ЧС из-за паводка
Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл с рабочим визитом в Якутию, где действует режим ЧС из-за паводка. Он этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T07:51+0300
2024-05-22T07:51+0300
2024-05-22T07:51+0300
происшествия
якутия
паводок
мчс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83840/09/838400923_0:120:2556:1558_1920x0_80_0_0_56294362d671e085d5573a133d204a8d.jpg
ЯКУТСК, 22 мая - ПРАЙМ. Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл с рабочим визитом в Якутию, где действует режим ЧС из-за паводка. Он этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. Отмечается, что в ходе визита Куренков вместе с главой республики Айсеном Николаевым посетит пострадавшее от паводка село Столбы Намского района. Также пройдет встреча с населением, глава МЧС посетит пункты временного размещения. Также он совершит облет территории. В региональном Главке МЧС сообщили, в городе Якутск Куренков побывает на стадионе "Туймаада", где проверит ход подготовительных работ к МСИ "Дети Азии". "По итогам рабочей поездки глава МЧС России проведет совещание в правительстве республики", — отметили в пресс-службе.
https://1prime.ru/20240515/pavodki-848189324.html
якутия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83840/09/838400923_24:0:2276:1689_1920x0_80_0_0_68995cd48e62d1577770fd044754957b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутия, паводок, мчс россии
Происшествия, ЯКУТИЯ, паводок, МЧС России
Куренков прибыл в Якутию, где ввели режим ЧС из-за паводка
Глава МЧС Куренков прибыл с рабочим визитом в Якутию, где введен режим ЧС
ЯКУТСК, 22 мая - ПРАЙМ. Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл с рабочим визитом в Якутию, где действует режим ЧС из-за паводка. Он этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
Отмечается, что в ходе визита Куренков вместе с главой республики Айсеном Николаевым посетит пострадавшее от паводка село Столбы Намского района. Также пройдет встреча с населением, глава МЧС посетит пункты временного размещения. Также он совершит облет территории.
В региональном Главке МЧС сообщили, в городе Якутск Куренков побывает на стадионе "Туймаада", где проверит ход подготовительных работ к МСИ "Дети Азии".
"По итогам рабочей поездки глава МЧС России проведет совещание в правительстве республики", — отметили в пресс-службе.
Оренбургской области выделят пять миллиардов рублей из-за паводка