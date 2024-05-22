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Стоит забыть о Курилах. Японию напугали планы России и Китая - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Стоит забыть о Курилах. Японию напугали планы России и Китая
Стоит забыть о Курилах. Японию напугали планы России и Китая - 22.05.2024, ПРАЙМ
Стоит забыть о Курилах. Японию напугали планы России и Китая
На фоне усиления партнерства Москвы и Пекина в области защиты исторической справедливости Японии стоит отложить вопрос возвращения Курил, пишет газета Hokkaido... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T14:45+0300
2024-05-22T14:59+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. На фоне усиления партнерства Москвы и Пекина в области защиты исторической справедливости Японии стоит отложить вопрос возвращения Курил, пишет газета Hokkaido Shimbun."В условиях, когда внутри России в связи с украинским конфликтом серьезно возрос интерес к территориальным проблемам, Токио будет тем более сложно продвинуться в переговорах с Москвой по "северным территориям". В этой связи японскому правительству следует сделать упор на те сферы взаимодействия с Россией, в которых есть какие-то перспективы", — сказано в публикации.Согласно изданию, в июне прошлого года Россия приняла решение отмечать День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны 3 сентября. Это было связано с ростом патриотических настроений и ответом на поддержку Токио Киева и западных санкций.Кроме того, российское правительство оспорило режим Зеленского на Украине, называя его нацистским, и раскритиковало милитаристскую администрацию Кисиды, укрепляющую военное сотрудничество с Соединенными Штатами.Ко всему прочему, Япония утверждает, что СССР нарушил договор о нейтралитете, вступив в войну против Японии и оккупировав четыре северных острова, и требует их возвращения. Это вызывает беспокойство Токио, что Россия пытается усилить свои претензии на эти "северные территории", активно вовлекая Китай в этот вопрос, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, китай, япония, новости
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, ЯПОНИЯ, Новости
14:45 22.05.2024 (обновлено: 14:59 22.05.2024)
 
Стоит забыть о Курилах. Японию напугали планы России и Китая

HS: Японии стоит забыть о Курилах и решать с Россией другие актуальные вопросы

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
© POOL
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. На фоне усиления партнерства Москвы и Пекина в области защиты исторической справедливости Японии стоит отложить вопрос возвращения Курил, пишет газета Hokkaido Shimbun.
"В условиях, когда внутри России в связи с украинским конфликтом серьезно возрос интерес к территориальным проблемам, Токио будет тем более сложно продвинуться в переговорах с Москвой по "северным территориям". В этой связи японскому правительству следует сделать упор на те сферы взаимодействия с Россией, в которых есть какие-то перспективы", — сказано в публикации.
Согласно изданию, в июне прошлого года Россия приняла решение отмечать День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны 3 сентября. Это было связано с ростом патриотических настроений и ответом на поддержку Токио Киева и западных санкций.
Кроме того, российское правительство оспорило режим Зеленского на Украине, называя его нацистским, и раскритиковало милитаристскую администрацию Кисиды, укрепляющую военное сотрудничество с Соединенными Штатами.
Ко всему прочему, Япония утверждает, что СССР нарушил договор о нейтралитете, вступив в войну против Японии и оккупировав четыре северных острова, и требует их возвращения. Это вызывает беспокойство Токио, что Россия пытается усилить свои претензии на эти "северные территории", активно вовлекая Китай в этот вопрос, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2024
СМИ: Россия указала Японии место в споре за Курилы
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