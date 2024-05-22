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Курс рубля в начале торгов перешел к повышению против доллара
Курс рубля в начале торгов перешел к повышению против доллара - 22.05.2024, ПРАЙМ
Курс рубля в начале торгов перешел к повышению против доллара
Курс рубля в начале торгов перешел к небольшому повышению против доллара, стабилен к юаню и теряет к евро: курс американской валюты к текущему моменту снижается | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T07:27+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов перешел к небольшому повышению против доллара, стабилен к юаню и теряет к евро: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 90,08 рубля, китайской – колеблется около 12,4 рубля, европейской – прибавляет до 97,93 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.17 мск снижается на 1 копейку, до 90,08 рубля, юань – стабилен около 12,4 рубля, евро – прибавляет 3 копейки, до 97,93 рубля. Минутами ранее доллар максимально повышался до 90,1 рубля.
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московская биржа, курсы валют
Экономика, Московская биржа, Курсы валют
Курс рубля в начале торгов перешел к повышению против доллара
Курс доллара в начале торгов на Мосбирже снижается до 90,08 рубля
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов перешел к небольшому повышению против доллара, стабилен к юаню и теряет к евро: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 90,08 рубля, китайской – колеблется около 12,4 рубля, европейской – прибавляет до 97,93 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.17 мск снижается на 1 копейку, до 90,08 рубля, юань – стабилен около 12,4 рубля, евро – прибавляет 3 копейки, до 97,93 рубля.
Минутами ранее доллар максимально повышался до 90,1 рубля.
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