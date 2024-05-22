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Минпромторг хочет продлить налоговые льготы для производителей электроники - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Минпромторг хочет продлить налоговые льготы для производителей электроники
Минпромторг хочет продлить налоговые льготы для производителей электроники - 22.05.2024, ПРАЙМ
Минпромторг хочет продлить налоговые льготы для производителей электроники
Минпромторг планирует продлить налоговые льготы для производителей электроники после 31 декабря 2024 года, в прошлом году поддержка государства позволила... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T05:27+0300
2024-05-22T05:27+0300
экономика
минпромторг
электроника
налоговые льготы
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - ПРАЙМ. Минпромторг планирует продлить налоговые льготы для производителей электроники после 31 декабря 2024 года, в прошлом году поддержка государства позволила компаниям сэкономить 71,5 миллиарда рублей, рассказал РИА Новости замминистра промышленности и торговли Василий Шпак в кулуарах ЦИПР-2024. "Думаем о продлении меры, пока что она действует до 31 декабря 2024 года включительно. Но вместе с другими изменениями планируем в ближайшее время направить на согласование в заинтересованные органы власти новую редакцию", - сказал Шпак. "За 2023 год, в соответствии с последними данными ФНС России, объем экономической выгоды для предприятий составил 71,5 миллиарда рублей. Это те деньги, которые наши российские организации могут инвестировать в развитие, модернизацию, работу с кадровым составом, новые разработки", - добавил замминистра. Он также отметил, что министерство работает над расширением перечня электронной продукции, а также добавлением материалов и технологий для применения таких льгот по ключевым направлениям. "Мы думаем ещё про тех, кто производит средства производства для производства электроники, материал для производства электроники. Потому что этот фундамент он тоже важен, его нужно расширять и эти предприятия тоже поддерживать", - добавил Шпак. По словам замминистра, расширение мер поддержки позволит компаниям сосредоточиться на инвестировании средств в расширение производства и новые разработки.
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минпромторг, электроника, налоговые льготы
Экономика, Минпромторг, электроника, налоговые льготы
05:27 22.05.2024
 
Минпромторг хочет продлить налоговые льготы для производителей электроники

Минпромторг хочет продлить налоговые льготы производителям электроники с 2025 г

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - ПРАЙМ. Минпромторг планирует продлить налоговые льготы для производителей электроники после 31 декабря 2024 года, в прошлом году поддержка государства позволила компаниям сэкономить 71,5 миллиарда рублей, рассказал РИА Новости замминистра промышленности и торговли Василий Шпак в кулуарах ЦИПР-2024.
"Думаем о продлении меры, пока что она действует до 31 декабря 2024 года включительно. Но вместе с другими изменениями планируем в ближайшее время направить на согласование в заинтересованные органы власти новую редакцию", - сказал Шпак.
"За 2023 год, в соответствии с последними данными ФНС России, объем экономической выгоды для предприятий составил 71,5 миллиарда рублей. Это те деньги, которые наши российские организации могут инвестировать в развитие, модернизацию, работу с кадровым составом, новые разработки", - добавил замминистра.
Он также отметил, что министерство работает над расширением перечня электронной продукции, а также добавлением материалов и технологий для применения таких льгот по ключевым направлениям. "Мы думаем ещё про тех, кто производит средства производства для производства электроники, материал для производства электроники. Потому что этот фундамент он тоже важен, его нужно расширять и эти предприятия тоже поддерживать", - добавил Шпак.
По словам замминистра, расширение мер поддержки позволит компаниям сосредоточиться на инвестировании средств в расширение производства и новые разработки.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
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ЭкономикаМинпромторгэлектрониканалоговые льготы
 
 
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