https://1prime.ru/20240522/litva-848422928.html

Литва расторгнет ряд договоров с Россией и Белоруссией

Литва расторгнет ряд договоров с Россией и Белоруссией - 22.05.2024, ПРАЙМ

Литва расторгнет ряд договоров с Россией и Белоруссией

Литва хочет расторгнуть часть договоров с Россией и Белоруссией, сообщает "Sputnik Литва". | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T21:12+0300

2024-05-22T21:12+0300

2024-05-22T21:12+0300

литва

россия

белоруссия

https://cdnn.1prime.ru/img/76765/83/767658341_0:126:1500:970_1920x0_80_0_0_8568f8908e2d8719a4ddcc22a9c082a5.jpg

МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Литва хочет расторгнуть часть договоров с Россией и Белоруссией, сообщает "Sputnik Литва".Уточняется, что предполагается прекратить действие тех двусторонних договоров, которые можно заменить многосторонними соглашениями.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом кабинет министров должен принять решение о денонсации четырех договоров в среду, тогда как остальные предложения еще на согласовании.В частности, предлагается расторгнуть соглашения Литвы с правительствами России и Белоруссии, касающиеся поощрения и защиты инвестиций, а также о торгово-экономических отношениях.Минюст также подготовил предложение о денонсации соглашения с Россией о правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. В свою очередь, Минфин предлагает прекратить действие договоров об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и налоговых правонарушениях.

https://1prime.ru/20240507/granitsa-847984863.html

литва

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

литва, россия, белоруссия