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Литва расторгнет ряд договоров с Россией и Белоруссией - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Литва расторгнет ряд договоров с Россией и Белоруссией
Литва расторгнет ряд договоров с Россией и Белоруссией - 22.05.2024, ПРАЙМ
Литва расторгнет ряд договоров с Россией и Белоруссией
Литва хочет расторгнуть часть договоров с Россией и Белоруссией, сообщает "Sputnik Литва". | 22.05.2024, ПРАЙМ
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литва
россия
белоруссия
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Литва хочет расторгнуть часть договоров с Россией и Белоруссией, сообщает "Sputnik Литва".Уточняется, что предполагается прекратить действие тех двусторонних договоров, которые можно заменить многосторонними соглашениями.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом кабинет министров должен принять решение о денонсации четырех договоров в среду, тогда как остальные предложения еще на согласовании.В частности, предлагается расторгнуть соглашения Литвы с правительствами России и Белоруссии, касающиеся поощрения и защиты инвестиций, а также о торгово-экономических отношениях.Минюст также подготовил предложение о денонсации соглашения с Россией о правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. В свою очередь, Минфин предлагает прекратить действие договоров об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и налоговых правонарушениях.
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литва, россия, белоруссия
ЛИТВА, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
21:12 22.05.2024
 
Литва расторгнет ряд договоров с Россией и Белоруссией

Литва готовится расторгнуть часть договоров, заключенных с Россией и Белоруссией

© fotolia.com / Flavijus PiliponisВильнюс
Вильнюс - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© fotolia.com / Flavijus Piliponis
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Литва хочет расторгнуть часть договоров с Россией и Белоруссией, сообщает "Sputnik Литва".
Уточняется, что предполагается прекратить действие тех двусторонних договоров, которые можно заменить многосторонними соглашениями.
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При этом кабинет министров должен принять решение о денонсации четырех договоров в среду, тогда как остальные предложения еще на согласовании.
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"Чей Крым?" На границе Литвы от россиян требуют заполнить анкету
7 мая, 18:12
В частности, предлагается расторгнуть соглашения Литвы с правительствами России и Белоруссии, касающиеся поощрения и защиты инвестиций, а также о торгово-экономических отношениях.
Минюст также подготовил предложение о денонсации соглашения с Россией о правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. В свою очередь, Минфин предлагает прекратить действие договоров об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и налоговых правонарушениях.
 
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