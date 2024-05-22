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В рамках ПМЭФ пройдет матч медийной сборной России с командой Росконгресса
В рамках ПМЭФ пройдет матч медийной сборной России с командой Росконгресса - 22.05.2024, ПРАЙМ
В рамках ПМЭФ пройдет матч медийной сборной России с командой Росконгресса
Российский футбольный союз (РФС) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проведет матч между медийной сборной России и командой... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T14:33+0300
2024-05-22T14:33+0300
2024-05-22T14:33+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Российский футбольный союз (РФС) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проведет матч между медийной сборной России и командой Росконгресса, заявил РИА Новости генеральный секретарь организации Максим Митрофанов."В прошлом году Российский футбольный союз впервые принял участие в работе Петербургского международного экономического форума - главной площадки всего делового и политического сообщества страны. Мы оцениваем этот опыт позитивно, поскольку футбол как социальное явление и важная индустрия должен быть ярко представлен на подобных форумах", - сказал Митрофанов."На этот раз мы усилим свое присутствие работой в спортивно-развлекательной программе ПМЭФ, в которую войдут гала-матч сборной Росконгресса и формируемой нами медийной сборной России, публичный показ товарищеского матча национальных команд Белоруссии и России (игра состоится 7 июня в Минске - прим. ред.) для гостей форума с участием известных артистов и легенд нашего футбола, матч за женский Суперкубок России "Зенит" - ЦСКА. Помимо этого, запланирован целый ряд партнерских подписаний, направленных на продвижение футбола в разных направлениях", - отметил генсек РФС.Как сообщили РИА Новости в департаменте мероприятий РФС, матч медийной сборной России, составленной из звезд шоу-бизнеса и медиа, легенд спорта и представителей футбольной семьи, против сборной Фонда Росконгресс, в которую войдут представители Правительства РФ, органов исполнительной власти и бизнес-сообщества, состоится 4 июня на стадионе "Петровский". Медийную сборную России возглавит руководитель отдела подготовки тренеров Академии РФС и бывший вратарь национальной команды Сергей Овчинников, а команду Росконгресса - бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев.Матч между победителем женской Суперлиги петербургским "Зенитом" и обладателем Кубка России московским ЦСКА пройдет 8 июня на стадионе на Крестовском острове.
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пмэф, рфс, футбол
Экономика, ПМЭФ, РФС, футбол
В рамках ПМЭФ пройдет матч медийной сборной России с командой Росконгресса
РФС в рамках ПМЭФ проведет матч медийной сборной России с командой Росконгресса
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Российский футбольный союз (РФС) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проведет матч между медийной сборной России и командой Росконгресса, заявил РИА Новости генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.
"В прошлом году Российский футбольный союз впервые принял участие в работе Петербургского международного экономического форума - главной площадки всего делового и политического сообщества страны. Мы оцениваем этот опыт позитивно, поскольку футбол как социальное явление и важная индустрия должен быть ярко представлен на подобных форумах", - сказал Митрофанов.
"На этот раз мы усилим свое присутствие работой в спортивно-развлекательной программе ПМЭФ, в которую войдут гала-матч сборной Росконгресса и формируемой нами медийной сборной России, публичный показ товарищеского матча национальных команд Белоруссии и России (игра состоится 7 июня в Минске - прим. ред.) для гостей форума с участием известных артистов и легенд нашего футбола, матч за женский Суперкубок России "Зенит" - ЦСКА. Помимо этого, запланирован целый ряд партнерских подписаний, направленных на продвижение футбола в разных направлениях", - отметил генсек РФС.
Как сообщили РИА Новости в департаменте мероприятий РФС, матч медийной сборной России, составленной из звезд шоу-бизнеса и медиа, легенд спорта и представителей футбольной семьи, против сборной Фонда Росконгресс, в которую войдут представители Правительства РФ, органов исполнительной власти и бизнес-сообщества, состоится 4 июня на стадионе "Петровский". Медийную сборную России возглавит руководитель отдела подготовки тренеров Академии РФС и бывший вратарь национальной команды Сергей Овчинников, а команду Росконгресса - бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев.
Матч между победителем женской Суперлиги петербургским "Зенитом" и обладателем Кубка России московским ЦСКА пройдет 8 июня на стадионе на Крестовском острове.
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