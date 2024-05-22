https://1prime.ru/20240522/moldaviya-848396978.html
Евросоюз готовит Молдавию к возможной войне с Россией, заявил эксперт
Евросоюз готовит Молдавию к возможной войне с Россией, заявил эксперт - 22.05.2024, ПРАЙМ
Евросоюз готовит Молдавию к возможной войне с Россией, заявил эксперт
ЕС подписал с Молдавией соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны, готовит страну к вероятному вооруженному конфликту с Россией. Таким мнением с | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T10:39+0300
2024-05-22T10:39+0300
2024-05-22T11:05+0300
политика
ес
молдавия
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 22 мая - ПРАЙМ. ЕС подписал с Молдавией соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны, готовит страну к вероятному вооруженному конфликту с Россией. Таким мнением с агентством РИА Новости поделился депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов."С учетом того, что Евросоюз де-факто находится в состоянии необъявленной войны с Россией, нет сомнения, что Молдавию готовят к возможной войне против России на Днестре", — отметил он.Он также подчеркнул, что Молдова будет полностью включена в оборонные и разведывательные проекты ЕС и, вероятно, НАТО. Соглашение также направлено на укрепление сотрудничества в борьбе с иностранным вмешательством, терроризмом и киберугрозами.Сафонов предположил, что это постепенное втягивание Молдовы в антироссийскую коалицию, особенно в свете радикального прорумынского национализма правящего режима.Политолог подчеркнул важность укрепления союза между Россией и ПМР во всех направлениях, включая военное и разведывательное, и заключил, что Россия не будет выводить остатки своей армии из ПМР и менять миротворческий формат.
https://1prime.ru/20240521/sosedstvo-848366484.html
молдавия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_0a9c1f283f1ee7616f766e9c1f95fe43.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, молдавия, новости
Политика, ЕС, МОЛДАВИЯ, Новости
Евросоюз готовит Молдавию к возможной войне с Россией, заявил эксперт
Политолог Сафонов: Евросоюз готовит Молдавию к возможной войне с Россией
ТИРАСПОЛЬ, 22 мая - ПРАЙМ. ЕС подписал с Молдавией соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны, готовит страну к вероятному вооруженному конфликту с Россией. Таким мнением с агентством РИА Новости поделился депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.
"С учетом того, что Евросоюз де-факто находится в состоянии необъявленной войны с Россией, нет сомнения, что Молдавию готовят к возможной войне против России на Днестре", — отметил он.
Он также подчеркнул, что Молдова будет полностью включена в оборонные и разведывательные проекты ЕС и, вероятно, НАТО. Соглашение также направлено на укрепление сотрудничества в борьбе с иностранным вмешательством, терроризмом и киберугрозами.
Сафонов предположил, что это постепенное втягивание Молдовы в антироссийскую коалицию, особенно в свете радикального прорумынского национализма правящего режима.
Политолог подчеркнул важность укрепления союза между Россией и ПМР во всех направлениях, включая военное и разведывательное, и заключил, что Россия не будет выводить остатки своей армии из ПМР и менять миротворческий формат.
Токсичное соседство. Запад уже знает, кого поставит под удар после Украины