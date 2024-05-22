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Евросоюз готовит Молдавию к возможной войне с Россией, заявил эксперт

Евросоюз готовит Молдавию к возможной войне с Россией, заявил эксперт - 22.05.2024, ПРАЙМ

Евросоюз готовит Молдавию к возможной войне с Россией, заявил эксперт

ЕС подписал с Молдавией соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны, готовит страну к вероятному вооруженному конфликту с Россией. Таким мнением с | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T10:39+0300

2024-05-22T10:39+0300

2024-05-22T11:05+0300

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ТИРАСПОЛЬ, 22 мая - ПРАЙМ. ЕС подписал с Молдавией соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны, готовит страну к вероятному вооруженному конфликту с Россией. Таким мнением с агентством РИА Новости поделился депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов."С учетом того, что Евросоюз де-факто находится в состоянии необъявленной войны с Россией, нет сомнения, что Молдавию готовят к возможной войне против России на Днестре", — отметил он.Он также подчеркнул, что Молдова будет полностью включена в оборонные и разведывательные проекты ЕС и, вероятно, НАТО. Соглашение также направлено на укрепление сотрудничества в борьбе с иностранным вмешательством, терроризмом и киберугрозами.Сафонов предположил, что это постепенное втягивание Молдовы в антироссийскую коалицию, особенно в свете радикального прорумынского национализма правящего режима.Политолог подчеркнул важность укрепления союза между Россией и ПМР во всех направлениях, включая военное и разведывательное, и заключил, что Россия не будет выводить остатки своей армии из ПМР и менять миротворческий формат.

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