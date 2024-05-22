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Банки могут начать продажу монет из недрагоценных металлов по ценам рынка

Банки могут начать продажу монет из недрагоценных металлов по ценам рынка - 22.05.2024, ПРАЙМ

Банки могут начать продажу монет из недрагоценных металлов по ценам рынка

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий банкам продавать гражданам нумизматические и памятные монеты | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T11:02+0300

2024-05-22T11:02+0300

2024-05-22T11:07+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий банкам продавать гражданам нумизматические и памятные монеты из недрагоценных металлов по рыночным ценам. На рассмотрение Думы его планируется вынести 28 мая. Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым. Он расширяет перечень сделок и операций, которые вправе совершать кредитные организации. Соответствующие изменения вносятся в закон "О банках и банковской деятельности". Законопроект включает в этот перечень операции с нумизматическими наборами монет и памятными монетами Банка России из недрагоценных металлов, которые являются законным средством платежа на территории РФ и передаются банкам ЦБ в сувенирной упаковке Гознака по ценам, отличным от номинальной стоимости. Это позволит кредитным организациям продавать такие монеты по рыночной стоимости. Сейчас подобным образом они могут продавать памятные монеты из драгоценных металлов, а из недрагоценных - лишь по номинальной стоимости. Исходя из пояснительной записки, в настоящее время Банк России не устанавливает порядок розничной продажи нумизматических наборов монет и памятных монет, а также порядок их налогового учета. Для урегулирования обращения таких наборов и монет на вторичном рынке (при реализации кредитными организациями розничным клиентам) требуется внесение соответствующего изменения в законодательство.

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банки, монеты, цены