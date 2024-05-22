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Банки могут начать продажу монет из недрагоценных металлов по ценам рынка
Банки могут начать продажу монет из недрагоценных металлов по ценам рынка - 22.05.2024, ПРАЙМ
Банки могут начать продажу монет из недрагоценных металлов по ценам рынка
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий банкам продавать гражданам нумизматические и памятные монеты | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T11:02+0300
2024-05-22T11:02+0300
2024-05-22T11:07+0300
экономика
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий банкам продавать гражданам нумизматические и памятные монеты из недрагоценных металлов по рыночным ценам. На рассмотрение Думы его планируется вынести 28 мая. Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым. Он расширяет перечень сделок и операций, которые вправе совершать кредитные организации. Соответствующие изменения вносятся в закон "О банках и банковской деятельности". Законопроект включает в этот перечень операции с нумизматическими наборами монет и памятными монетами Банка России из недрагоценных металлов, которые являются законным средством платежа на территории РФ и передаются банкам ЦБ в сувенирной упаковке Гознака по ценам, отличным от номинальной стоимости. Это позволит кредитным организациям продавать такие монеты по рыночной стоимости. Сейчас подобным образом они могут продавать памятные монеты из драгоценных металлов, а из недрагоценных - лишь по номинальной стоимости. Исходя из пояснительной записки, в настоящее время Банк России не устанавливает порядок розничной продажи нумизматических наборов монет и памятных монет, а также порядок их налогового учета. Для урегулирования обращения таких наборов и монет на вторичном рынке (при реализации кредитными организациями розничным клиентам) требуется внесение соответствующего изменения в законодательство.
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банки, монеты, цены
Экономика, Банки, монеты, цены
Банки могут начать продажу монет из недрагоценных металлов по ценам рынка
Комитет ГД одобрил продажу банками монет из недрагоценных металлов по цене рынка
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий банкам продавать гражданам нумизматические и памятные монеты из недрагоценных металлов по рыночным ценам. На рассмотрение Думы его планируется вынести 28 мая.
Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым. Он расширяет перечень сделок и операций, которые вправе совершать кредитные организации. Соответствующие изменения вносятся в закон "О банках и банковской деятельности".
Законопроект включает в этот перечень операции с нумизматическими наборами монет и памятными монетами Банка России из недрагоценных металлов, которые являются законным средством платежа на территории РФ и передаются банкам ЦБ в сувенирной упаковке Гознака по ценам, отличным от номинальной стоимости.
Это позволит кредитным организациям продавать такие монеты по рыночной стоимости. Сейчас подобным образом они могут продавать памятные монеты из драгоценных металлов, а из недрагоценных - лишь по номинальной стоимости.
Исходя из пояснительной записки, в настоящее время Банк России не устанавливает порядок розничной продажи нумизматических наборов монет и памятных монет, а также порядок их налогового учета. Для урегулирования обращения таких наборов и монет на вторичном рынке (при реализации кредитными организациями розничным клиентам) требуется внесение соответствующего изменения в законодательство.
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