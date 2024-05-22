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ФАС возбудила дело в отношении МТС - 22.05.2024, ПРАЙМ
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ФАС возбудила дело в отношении МТС
ФАС возбудила дело в отношении МТС - 22.05.2024, ПРАЙМ
ФАС возбудила дело в отношении МТС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного роста цен - компания в апреле и марте повысила стоимость... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T15:46+0300
2024-05-22T16:38+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного роста цен - компания в апреле и марте повысила стоимость услуг сотовой связи для части абонентов в среднем на 8%, сообщает ведомство."ФАС возбудила дело в отношении МТС… МТС в апреле и марте 2024 года повысило стоимость услуг сотовой связи для более 30 миллионов абонентов в среднем на 8%", - говорится в сообщении.По результатам проведенного анализа ФАС установила, что "повышение не обосновано ростом затрат оператора и не является экономически подтвержденным".Такие действия МТС, по мнению ведомства, ущемляют интересы абонентов, в связи с этим и было возбуждено антимонопольное дело в отношении компании.Ранее регулятор уже признавал компанию виновной в необоснованном повышении цен. Так, по данным ФАС, МТС в январе 2022 года повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 28 миллионов абонентов в среднем на 9,5%, обосновав это ростом своих затрат, но подтверждения роста расходов в объеме, достаточном для обоснования, в ведомство не представила. С августа по октябрь 2022 года компания также повышала цены для разных тарифных планов. В связи с этим служба признала МТС нарушителем и предписала снизить тарифы.В декабре 2023 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости заявил, что операторам не позволят бесконтрольно увеличивать тарифы выше уровня инфляции, а ФАС следит за тем, чтобы цены были обоснованными.
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мтс, фас рф
МТС, ФАС РФ
15:46 22.05.2024 (обновлено: 16:38 22.05.2024)
 
ФАС возбудила дело в отношении МТС

ФАС РФ возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного роста стоимости услуг

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНовый логотип компании МТС
Новый логотип компании МТС - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного роста цен - компания в апреле и марте повысила стоимость услуг сотовой связи для части абонентов в среднем на 8%, сообщает ведомство.
"ФАС возбудила дело в отношении МТС… МТС в апреле и марте 2024 года повысило стоимость услуг сотовой связи для более 30 миллионов абонентов в среднем на 8%", - говорится в сообщении.
По результатам проведенного анализа ФАС установила, что "повышение не обосновано ростом затрат оператора и не является экономически подтвержденным".
Такие действия МТС, по мнению ведомства, ущемляют интересы абонентов, в связи с этим и было возбуждено антимонопольное дело в отношении компании.
Ранее регулятор уже признавал компанию виновной в необоснованном повышении цен. Так, по данным ФАС, МТС в январе 2022 года повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 28 миллионов абонентов в среднем на 9,5%, обосновав это ростом своих затрат, но подтверждения роста расходов в объеме, достаточном для обоснования, в ведомство не представила. С августа по октябрь 2022 года компания также повышала цены для разных тарифных планов. В связи с этим служба признала МТС нарушителем и предписала снизить тарифы.
В декабре 2023 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости заявил, что операторам не позволят бесконтрольно увеличивать тарифы выше уровня инфляции, а ФАС следит за тем, чтобы цены были обоснованными.
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