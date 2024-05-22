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МТС ответил на претензии ФАС: рост абонентской платы обоснован

МТС ответил на претензии ФАС: рост абонентской платы обоснован - 22.05.2024, ПРАЙМ

МТС ответил на претензии ФАС: рост абонентской платы обоснован

МТС считает рост абонентской платы экономически обоснованным и заранее представляла в Федеральную антимонопольную службу подтверждения этому, сообщили РИА... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T16:12+0300

2024-05-22T16:12+0300

2024-05-22T16:18+0300

мтс

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. МТС считает рост абонентской платы экономически обоснованным и заранее представляла в Федеральную антимонопольную службу подтверждения этому, сообщили РИА Новости в компании."Рост абонентской платы экономически обоснован и вызван увеличением затрат МТС на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети для поддержания привычного населению качества услуг связи. Необходимые подтверждения этому были представлены ведомству заранее и в полном объеме", - сказали там.Ране в среду ФАС сообщила, что возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного роста цен - компания в апреле и марте повысила стоимость услуг сотовой связи для части абонентов в среднем на 8%. Такие действия МТС, по мнению ведомства, ущемляют интересы абонентов.

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мтс