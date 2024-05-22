https://1prime.ru/20240522/mus-848392242.html

В Госдуме назвали МУС ручным инструментом Вашингтона

В Госдуме назвали МУС ручным инструментом Вашингтона - 22.05.2024, ПРАЙМ

В Госдуме назвали МУС ручным инструментом Вашингтона

Вашингтон всегда использовал Международный уголовный суд (МУС) в качестве ручного инструмента для достижения своих целей, заявил спикер Госдумы Вячеслав... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T08:32+0300

2024-05-22T08:32+0300

2024-05-22T08:32+0300

политика

сша

мус

вячеслав володин

https://cdnn.1prime.ru/img/84013/60/840136085_0:214:2883:1835_1920x0_80_0_0_fa718ef6e573cd35b5c653a1d92433ed.jpg

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Вашингтон всегда использовал Международный уголовный суд (МУС) в качестве ручного инструмента для достижения своих целей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Ранее главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". В офисе Хана считают, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны страны Йоав Галант, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания ответственны за военные преступления и преступления против человечности, совершенные с октября 2023 года. Решение Хана вызвало возмущение как в Израиле, так и у ХАМАС, а президент США Джо Байден заявил, что США не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения МУС против руководства Израиля."Если до руководства ХАМАС Вашингтону никакого дела нет, то Биньямина Нетаньяху США бросились защищать: стали звучать угрозы и обещания санкций в адрес судей МУС.... Соединённые Штаты всегда использовали МУС как ручной инструмент для достижения своих целей", — написал Володин в своем Telegram-канале. Он отметил, что это первый случай, когда объектом преследования МУС становится лидер ближайшего союзника США, а когда расследования велись в отношении неугодных Вашингтону стран Ближнего Востока, Африки и Азии, то Штаты "поддерживали эти решения, более того — зачастую сами их инициировали"."Но в нынешней ситуации удобная для американцев схема дала сбой", — пояснил Володин. Он считает, что для американских властей неприемлемо, когда такие "карманные структуры", как МУС, а также ПАСЕ, Европарламент и другие пытаются принимать решения "против воли гегемона" и могут устраивать Вашингтон "только в виде декораций для управления миром".По его мнению, США продвигают мироустройство не на основе международного права, а "порядок, основанный на правилах", которых никто не видел и с которыми никто не соглашался, при этом правила меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает.

https://1prime.ru/20240521/mus-848363086.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, мус, вячеслав володин