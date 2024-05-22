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В США назвали условие приглашения Украины в НАТО - 22.05.2024, ПРАЙМ
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В США назвали условие приглашения Украины в НАТО
В США назвали условие приглашения Украины в НАТО - 22.05.2024, ПРАЙМ
В США назвали условие приглашения Украины в НАТО
НАТО может пригласить Украину вступить в альянс только после долгого перемирия. Такое мнение выразил бывший сотрудник национального совета по разведке США Эрик... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T10:43+0300
2024-05-22T10:43+0300
политика
нато
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. НАТО может пригласить Украину вступить в альянс только после долгого перемирия. Такое мнение выразил бывший сотрудник национального совета по разведке США Эрик Чиарамелла в публикации журнала Foreign Affairs.Владимир Зеленский сообщал осенью 2022 года, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева. однако не обговорили временные рамки вступления в альянс. Позднее Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Альянс не готов предоставить приглашение и, возможно, не будет готов до длительного периода мира", - отметил Чиарамелла.При этом, подчеркнул он, союзники Киева могут начать обсуждение мер на случай повторения конфликта на Украине.Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта". По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, страны-члены НАТО заявили, что Киев не получит приглашение в блок в 2024 году.В марте 2024 года глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но идет обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".
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нато, украина
Политика, НАТО, УКРАИНА
10:43 22.05.2024
 
В США назвали условие приглашения Украины в НАТО

Foreign Affairs: Украину могут пригласить в НАТО только после долгого перемирия

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. НАТО может пригласить Украину вступить в альянс только после долгого перемирия. Такое мнение выразил бывший сотрудник национального совета по разведке США Эрик Чиарамелла в публикации журнала Foreign Affairs.
Владимир Зеленский сообщал осенью 2022 года, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева. однако не обговорили временные рамки вступления в альянс. Позднее Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Альянс не готов предоставить приглашение и, возможно, не будет готов до длительного периода мира", - отметил Чиарамелла.
При этом, подчеркнул он, союзники Киева могут начать обсуждение мер на случай повторения конфликта на Украине.
Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта". По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, страны-члены НАТО заявили, что Киев не получит приглашение в блок в 2024 году.
В марте 2024 года глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но идет обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
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