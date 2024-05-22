https://1prime.ru/20240522/ndfl-848406804.html

Шохин объяснил возможное изменение НДФЛ

Шохин объяснил возможное изменение НДФЛ - 22.05.2024, ПРАЙМ

Шохин объяснил возможное изменение НДФЛ

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, говоря о возможности изменения НДФЛ, заявил, что дело не в самой ставке, а в... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T13:42+0300

2024-05-22T13:42+0300

2024-05-22T13:42+0300

налоги

россия

александр шохин

прогрессивная шкала ндфл

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, говоря о возможности изменения НДФЛ, заявил, что дело не в самой ставке, а в необходимости обеспечить сбалансированную систему налогообложения."Дело не только в самой ставке НДФЛ. Тут надо очень сбалансированную систему, чтобы не забыть и про других заинтересантов, заинтересованные стороны", - сказал Шохин журналистам в среду.На просьбу уточнить, изменится ли, по его мнению, что-то в вопросе НДФЛ для тех, кто получает меньше 5 миллионов в год, глава РСПП отметил: "Изменится"."Потому что многие должны получить дополнительные вычеты, и это прежде всего семьи с детьми, малообеспеченные и так далее", - пояснил он.

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россия, александр шохин, прогрессивная шкала ндфл