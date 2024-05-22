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Шохин объяснил возможное изменение НДФЛ
Шохин объяснил возможное изменение НДФЛ - 22.05.2024, ПРАЙМ
Шохин объяснил возможное изменение НДФЛ
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, говоря о возможности изменения НДФЛ, заявил, что дело не в самой ставке, а в... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T13:42+0300
2024-05-22T13:42+0300
2024-05-22T13:42+0300
налоги
россия
александр шохин
прогрессивная шкала ндфл
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, говоря о возможности изменения НДФЛ, заявил, что дело не в самой ставке, а в необходимости обеспечить сбалансированную систему налогообложения."Дело не только в самой ставке НДФЛ. Тут надо очень сбалансированную систему, чтобы не забыть и про других заинтересантов, заинтересованные стороны", - сказал Шохин журналистам в среду.На просьбу уточнить, изменится ли, по его мнению, что-то в вопросе НДФЛ для тех, кто получает меньше 5 миллионов в год, глава РСПП отметил: "Изменится"."Потому что многие должны получить дополнительные вычеты, и это прежде всего семьи с детьми, малообеспеченные и так далее", - пояснил он.
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россия, александр шохин, прогрессивная шкала ндфл
Налоги, РОССИЯ, Александр Шохин, прогрессивная шкала НДФЛ
Шохин объяснил возможное изменение НДФЛ
Шохин о возможности изменения НДФЛ: дело не в самой ставке, нужна сбалансированная система
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, говоря о возможности изменения НДФЛ, заявил, что дело не в самой ставке, а в необходимости обеспечить сбалансированную систему налогообложения.
"Дело не только в самой ставке НДФЛ. Тут надо очень сбалансированную систему, чтобы не забыть и про других заинтересантов, заинтересованные стороны", - сказал Шохин журналистам в среду.
На просьбу уточнить, изменится ли, по его мнению, что-то в вопросе НДФЛ для тех, кто получает меньше 5 миллионов в год, глава РСПП отметил: "Изменится".
"Потому что многие должны получить дополнительные вычеты, и это прежде всего семьи с детьми, малообеспеченные и так далее", - пояснил он.
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